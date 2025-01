Lần đầu tiên từ tháng 12/2022 đến nay miền Bắc xuất hiện tuyết ở một số thôn của huyện miền núi Mèo Vạc, nhiệt độ xuống 2-4 độ C.

Từ 8h sáng nay, tuyết và mưa bắt đầu rơi ở đỉnh núi các thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái; thôn Xín Phìn Chư và thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Hai xã này nằm ở độ cao 1.500-1.700 m, nhiệt độ xuống 2-4 độ C.

Đến gần trưa, tuyết vẫn rơi nhưng thưa và chưa tạo thành lớp phủ trên bề mặt đường, mái nhà hay cây cỏ. Đây là lần đầu tiên trong mùa đông 2024-2025 ghi nhận tuyết rơi ở miền Bắc. Lần gần nhất nơi này có tuyết là tháng 12/2022.

Tuyết rơi ở Hà Giang Tuyết rơi ở Hà Giang, sáng 26/1. Video: Linh Napie

Ông Chảo Chỉn Chản, Chủ tịch xã Thượng Phùng, cho biết từ nhiều ngày trước đã tuyên truyền người dân tích trữ đồ ăn, quây chuồng trại để giữ ấm cho gia súc, gia cầm. Sáng nay khi có tuyết, chính quyền tiếp tục phát loa hướng dẫn bà con giữ ấm.

Từ đêm qua, không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa, nhiệt độ giảm nhanh. Dự báo từ ngày 27 đến 29/1, khu vực này sẽ rét đậm (trung bình ngày từ 13 đến 15 độ C), vùng núi rét hại (từ 13 độ C trở xuống), núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối do nhiệt độ xuống dưới 3 độ.

Trước đó từ ngày 21/12/2024 đến 20/1/2025, ba đợt không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc. Trong đó đợt từ ngày 9/1 gây rét hại, rét đậm diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất ở Đồng Văn (Hà Giang), Đình Lập (Lạng Sơn), Trùng Khánh (Cao Bằng) xuống 0 độ C, nhiều đỉnh núi băng phủ trắng xóa.

Gia Chính