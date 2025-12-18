Chiều 18/12, đỉnh Fansipan lần đầu ghi nhận tuyết rơi trong mùa đông 2025-2026 khi nhiệt độ giảm xuống 1-2 độ C; tuyết xuất hiện trong thời gian ngắn.

Khoảng 15h30, tại khu vực đỉnh Fansipan cao 3.143 m, thuộc phường Sa Pa, những hạt tuyết rơi nhẹ trong khoảng 5 phút. Lượng tuyết không nhiều và nhanh tan.

Gần một tháng qua, đỉnh Fansipan liên tục ghi nhận các đợt sương muối và băng giá phủ dày. Theo đơn vị quản lý, kinh nghiệm các đợt mưa tuyết lớn vào các năm 2019 và 2021, tuyết thường bắt đầu bằng những đợt rơi nhỏ, sau đó có thể dày và đều hơn khi điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi.

Tuyết rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan Tuyết rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan, chiều 18/12. Video: Thu Hương

Theo các chuyên gia khí tượng, tuyết hình thành khi không khí có độ ẩm cao được nâng lên trong điều kiện nhiệt độ thấp, khiến hơi nước trong mây đóng băng thành tinh thể băng. Khi nhiệt độ trên suốt quãng đường rơi duy trì ở mức gần hoặc dưới 0 độ C, các tinh thể này không tan chảy và rơi xuống mặt đất dưới dạng tuyết.

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh từ ngày 14/12. Những ngày gần đây, khối khí lạnh có xu hướng suy yếu, nền nhiệt tăng dần. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay tại miền Bắc là 12 độ C tại Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Theo dự báo của AccuWeather, nhiệt độ Hà Nội ngày mai tăng khoảng 2 độ so với hôm nay, phổ biến 18-27 độ C. Các khu vực trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) duy trì mức 10-16 độ C.

Gia Chính