Tuyết Dung: 'Tôi muốn nhường lại sân chơi cho cầu thủ trẻ'

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung - người giữ kỷ lục 131 trận ở tuyển nữ Việt Nam - treo giày ở tuổi 32 vì "cảm thấy bản thân đã già".

Việc Tuyết Dung giải nghệ chỉ được công bố rộng rãi khi không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm 2025. Dù bất ngờ, HLV Mai Đức Chung rất thông cảm với cô học trò cưng khi không còn đảm bảo thể lực để thi đấu bóng đá đỉnh cao.

"Tôi thấy mình đã già, cần nhường sân chơi lại cho các cầu thủ trẻ hơn", tiền vệ quê Bình Lục, Hà Nam (cũ, nay là Ninh Bình) nói với VnExpress sáng 23/10. "Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với sân cỏ, trong vai trò huấn luyện".

Tuyết Dung sinh năm 1993, từ nhỏ đã đam mê bóng đá. Năm 2006, cô thi vào đội năng khiếu bóng đá nữ Hà Nam, nhờ tài năng tâng bóng điêu luyện.

Trong thời gian ăn tập ở đội trẻ, Tuyết Dung bị viêm da, chữa mãi không khỏi nên từng có ý định bỏ dở để đi học văn hóa. Sau cùng, nhờ ý chí và sự giúp đỡ của gia đình, cô cũng vượt qua để tiếp tục con đường bóng đá.

Năm 2010, Tuyết Dung ra mắt đội một Hà Nam. Một năm sau cô giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải U19 Quốc gia năm 2011 rồi được gọi lên đội tuyển. Cho đến khi giải nghệ, Tuyết Dung đã chơi 131 trận cho đội tuyển - kỷ lục của bóng đá nữ Việt Nam. Với 53 bàn, cô còn đứng thứ ba trong danh sách lập công, sau Huỳnh Như (69 bàn) và Lưu Ngọc Mai (57 bàn).

Tuyết Dung tranh bóng cùng các tuyển thủ Mỹ tại World Cup nữ 2023 tại New Zealand, nơi cô xem ước mơ đã thành sự thật. Ảnh: Đức Đồng

Cùng bóng đá nữ Việt Nam, Tuyết Dung giành hai chức vô địch Đông Nam Á (2012, 2019) và bốn HC vàng SEA Games liên tiếp 2017, 2019, 2021, 2023. Cô cũng góp mặt tại World Cup nữ 2023 tại New Zealand.

Ở cấp CLB, tiền vệ cao 1,55 m đã chơi 163 trận khoác áo CLB Phong Phú Hà Nam, ghi 74 bàn, giúp đội bóng quê hương một lần vô địch, một lần về nhì ở giải vô địch quốc gia, giành một Cup Quốc gia và HC vàng Đại hội TDTT toàn quốc. Bản thân cô đã giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 204 và 2018.

Nhắc đến Tuyết Dung, giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi ấn tượng với kỹ thuật điêu luyện, tư duy thi đấu sắc bén và chơi đều cả hai chân. Đặc biệt, cô sở hữu khả năng đá phạt góc hiểm hóc, được ví von là đáng sợ hơn đá phạt đền.

Tuyết Dung từng xuất hiện trên nhiều tờ báo châu Âu khi hai lần đá phạt góc thành bàn trong cùng một trận, gặp Malaysia ở giải vô địch Đông Nam Á năm 2015 trên sân Thống Nhất. Ngoài ra, cô còn một lần ghi bàn tương tự vào lưới Myanmar ở Asian Cup 2022, gián tiếp giúp Việt Nam đoạt vé dự World Cup nữ 2023.

Để có được vũ khí nguy hiểm đó, Tuyết Dung phải khổ luyện rất nhiều. "Do trước đây chỉ thuận chân phải, sau mỗi buổi tập, tôi lại lấy bóng ra tập thêm vào tường bằng chân trái. Mỗi lần như vậy, tôi tập cả trăm quả, mỏi hết cả chân mới thôi", cô kể.

Là người ham học, nhiều năm qua Tuyết Dung vừa thi đấu vừa thi lấy bằng HLV. Cô đã có bằng A, và hiện đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV ở CLB Phong Phú Hà Nam. "Tại đây, tôi vừa học hỏi, vừa trau dồi để nâng cao bằng cấp, kinh nghiệm nhằm đào tạo cho bóng đá nữ Việt Nam nhiều tài năng", cô nói về kế hoạch tương lai.

