Tuyết dày kỷ lục phủ trắng Mỹ, Nhật

Tuyết bao phủ đường phố và nhà cửa tại khu phố ở Bellingham, bang Washington hôm 27/12.

Những trận mưa tuyết từ Vịnh Alaska thổi vào khu vực tây bắc Mỹ hôm 26/12 đã trút lớp tuyết dày 15 cm xuống Seattle, bang Washington, gây tắc nghẽn giao thông.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết nhiệt độ thấp nhất ở Seattle hôm 26/12 là -6,7 độ C, còn tại Bellingham là -12,8 độ C, lạnh hơn 1,7 độ so với kỷ lục năm 1971.