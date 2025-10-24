Tuyết đầu mùa xuất hiện muộn trên đỉnh Phú Sĩ

Đỉnh núi Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản đã xuất hiện lớp tuyết đầu mùa vào ngày 17/10, muộn hơn 21 ngày so với thông lệ.

Theo Cơ quan Khí tượng Kofu, cách đỉnh núi khoảng 40 km, lớp tuyết trắng mỏng có thể nhìn thấy từ thành phố Kofu, thủ phủ tỉnh Yamanashi, khi nhiệt độ gần đỉnh giảm xuống dưới 0 độ C trong đêm.

Việc tuyết xuất hiện trễ hơn thường lệ phản ánh tình trạng mùa hè nóng kỷ lục vừa qua, theo tờ nhật báo Asahi Shimbun. Theo truyền thống hơn 100 năm, tuyết đầu mùa trên núi Phú Sĩ được công bố ngay khi lớp tuyết đầu tiên có thể quan sát từ trạm khí tượng Kofu.

Bức ảnh chụp từ trực thăng cho thấy lớp tuyết đầu tiên phủ trên núi Phú Sĩ, ngày 23/10. Ảnh: Kyodo

Phú Sĩ thường bắt đầu có tuyết vào đầu tháng 10. Năm nay, tuyết đến muộn hơn so với thông lệ, nhưng vẫn sớm hơn năm ngoái - khi lớp tuyết đầu tiên chỉ xuất hiện vào ngày 7/11, muộn nhất trong 130 năm quan sát. Trước đó, các kỷ lục tuyết muộn nhất từng được ghi nhận vào ngày 26/10 trong các năm 1955 và 2016.

Các nhà khí tượng cho rằng sự chậm trễ này là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang làm thay đổi rõ rệt các mùa tại Nhật Bản.

"Nhiệt độ trung bình ở đỉnh núi năm ngoái cao kỷ lục, mưa tháng 10 không đủ để tạo tuyết. Đây là biểu hiện trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu", một chuyên gia nhận định.

Nhiệt độ cao kéo dài suốt mùa hè 2024 khiến Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất trong lịch sử. Nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn mức bình thường 2,36 độ C. Thành phố Isesaki, tỉnh Gunma đạt đỉnh 41,8 độ C hồi đầu tháng 8. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận ít nhất 30 điểm có nhiệt độ vượt 40 độ C hè năm nay, gần gấp đôi so với kỷ lục 17 điểm vào năm 2018. Hơn 100.000 người phải nhập viện vì sốc nhiệt.

Khách du lịch ngắm tuyết đầu mùa ở núi Phú Sĩ, từ Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, ngày 23/10. Ảnh: Kyodo

Sang tháng 10, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, với hơn 30 địa phương ghi nhận kỷ lục mới. Thành phố Kagoshima ở phía nam Nhật Bản chạm ngưỡng 35 độ C, mức nhiệt hiếm thấy trong mùa thu.

Các nghiên cứu cho thấy mùa hè ở Nhật đã kéo dài thêm khoảng ba tuần trong vòng bốn thập kỷ qua. Nguyên nhân được cho là do nhiệt độ đất và biển tăng, kết hợp với gió tây ấm và dòng hải lưu Kuroshio chảy dọc bờ biển phía đông. Trong khi mùa đông vẫn giữ nguyên độ dài, mùa xuân và mùa thu đang ngắn dần.

"Chúng ta đã phá kỷ lục nhiệt độ ba năm liên tiếp, đây là xu hướng rất đáng lo ngại", giáo sư Yoshihiro Iijima, chuyên ngành khí hậu học tại Đại học Thủ đô Tokyo, nhận định với Đài DW. Ông cho hay từng nghĩ nhiệt độ sẽ tăng dần qua thời gian, nhưng hiện nay Trái Đất đang chứng kiến mức tăng bất thường và đột ngột.

Một nghiên cứu công bố tháng trước cũng khẳng định nhiệt độ cao kỷ lục ở Nhật Bản mùa hè 2025 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo cho biết tốc độ tăng nhiệt tại Nhật đang vượt xa dự báo tuyến tính, với ba năm liên tiếp 2023-2025 ghi nhận mức nhiệt trung bình mùa hè cao nhất lịch sử.

Theo các chuyên gia, nếu xu hướng này không được kiểm soát, Nhật Bản có thể chỉ còn hai mùa rõ rệt trong vòng 30 năm tới.

"Năm nay, nhiệt độ mặt biển ở cả Thái Bình Dương và biển Nhật Bản đều tăng mạnh, khiến không khí trên đất liền ẩm và nóng hơn bình thường", giáo sư Iijima nói.

Núi Phú Sĩ cao 3.776 m, là điểm đến linh thiêng trong văn hóa Nhật Bản, thu hút khoảng 200.000 người leo núi mỗi năm, chủ yếu trong mùa cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9. Nhiều du khách chọn nghỉ qua đêm để đón bình minh từ đỉnh núi - khoảnh khắc được xem là thiêng liêng trong văn hóa Nhật.

Đỉnh núi còn có đền thờ nữ thần Konohanasakuya-hime, vị thần bảo hộ của Phú Sĩ trong thần thoại Shinto. Với người Nhật, lớp tuyết đầu mùa không chỉ báo hiệu mùa đông đang đến gần, mà còn là dấu ấn gắn liền với linh hồn của ngọn núi thiêng.

Mai Phương (Theo Independent, Reuters)