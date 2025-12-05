Tuyết đầu mùa phủ trắng Seoul

Người dân xúc dọn lớp tuyết dày trước cửa các cửa hàng. Do tuyết và mưa có khả năng đóng băng trong đêm, chính quyền cảnh báo người dân và du khách chú ý các mảng băng trơn, băng đen trong quá trình di chuyển ngày 5/12. Nhiệt độ thấp nhất sau trận tuyết đầu mùa được dự báo dao động từ âm 11 độ C đến 2 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 1 đến 9 độ C.