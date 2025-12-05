Tuyết đầu mùa phủ trắng Seoul

Ngày 4/12, nhiều nơi tại Hàn Quốc đón tuyết đầu mùa. Tuyết dày bao phủ Seoul buổi tối buộc giới chức ban hành cảnh báo.
Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), từ khoảng 18h ngày 4/12, tuyết rơi với cường độ 1-3 cm mỗi giờ tại thủ đô.
Một số khu vực ở Gyeonggi, ngoại ô Seoul, ghi nhận tuyết rơi với cường độ lên tới 3 cm mỗi giờ. Trong ảnh người dân, du khách đi bộ dọc theo những con phố phủ đầy tuyết ở Suwon, tỉnh Gyeonggi.
Tuyết đầu mùa gần khu vực Đại học Hongik, phía tây Seoul, tối 4/12.
Trước diễn biến thời tiết, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc kích hoạt trung tâm ứng phó khẩn cấp, nâng mức cảnh báo tuyết lớn từ "chú ý" lên "cảnh giác". Cảnh báo được áp dụng tại Seoul, Incheon, toàn tỉnh Gyeonggi và một phần tỉnh Gangwon.
Khách du lịch chụp ảnh trên một con phố gần Đại học Hongik ở phía tây Seoul.
Miền Bắc tỉnh Gyeonggi và vùng núi nội địa tỉnh Gangwon dự báo tuyết rơi có thể lên tới 8 cm. Nhiệt độ giảm sâu trong đêm khiến nguy cơ băng giá gia tăng, gây khó khăn cho việc đi lại vào sáng hôm sau.
Người dân nặn người tuyết trên một con phố gần Đại học Hongik. Chính quyền Seoul cho biết đã tăng thêm 20 chuyến tàu điện ngầm trong giờ cao điểm sáng và kéo dài thời gian hoạt động cao điểm của xe buýt thêm 30 phút nhằm giảm áp lực giao thông do tuyết rơi dày.
Người dân xúc dọn lớp tuyết dày trước cửa các cửa hàng. Do tuyết và mưa có khả năng đóng băng trong đêm, chính quyền cảnh báo người dân và du khách chú ý các mảng băng trơn, băng đen trong quá trình di chuyển ngày 5/12. Nhiệt độ thấp nhất sau trận tuyết đầu mùa được dự báo dao động từ âm 11 độ C đến 2 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 1 đến 9 độ C.
Du khách ghi lại khung cảnh tuyết rơi ở Seoul. Nguồn: Dwi Astini
Trận đấu bóng đá giữa Bucheon FC và Suwon FC bị hủy do tuyết rơi dày tại một sân vận động ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi.
Chính quyền địa phương Seoul được yêu cầu đẩy nhanh dọn tuyết, xử lý ùn tắc giao thông, đồng thời kiểm tra các công trình dễ bị ảnh hưởng như nhà kính, chuồng trại và nhà cũ. Người dân, du khách được khuyến cáo sử dụng phương tiện công cộng và thận trọng khi di chuyển trên đường trơn.
Các phương tiện di chuyển chậm trên một đại lộ chính ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, tối 4/12.
Theo The Korea Times, giờ cao điểm ngày 5/12 tại Seoul cho thấy rõ tác động của trận tuyết đầu mùa, khi người dân di chuyển thận trọng trên những tuyến đường đóng băng và nhiều vụ tai nạn được ghi nhận. Tính đến 8h, lượng tuyết tích tụ đạt 4,7 cm tại quận Dobong và 4,2 cm tại quận Gangdong. Nhiệt độ tại Seoul giảm xuống âm 6,7 độ C.
Lực lượng chức năng rải canxi clorua phá băng trên các trục đường chính, song giao thông vẫn ùn tắc, xe buýt chậm chuyến và quá tải. Tại khu vực ga Sinpung, mặt đường trơn trượt khiến nhiều người liên tiếp té ngã.
Trong hai ngày cuối tuần 6-7/12, không khí lạnh suy yếu khi gió tây bắc dần chuyển sang gió tây ấm hơn, giúp nền nhiệt tăng nhẹ.
Mai Phương (Theo Korea Times, Yonhap)