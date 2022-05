Tuyệt chiêu đoạt HC vàng sau 54 giây của judo Việt Nam

Hà NộiLê Anh Tài thắng chóng vánh bằng điểm Ippon với đòn quật bổng võ sĩ Philippines trong trận chung kết judo đối kháng hạng dưới 90kg ở SEA Games 31.

Chiến thắng của Anh Tài mang về cho judo Việt Nam chiếc HC vàng thứ tư tại SEA Games 31, đồng thời giúp võ sĩ người TP HCM bảo vệ thành công ngôi vị từ kỳ đại hội trước.

Ở SEA Games 30 tại Philippines năm 2019, người hâm mộ judo Việt Nam xôn xao vì liên đòn Ippon Seoi Nage - Osoto Gari đẹp mắt giúp Anh Tài thắng đối thủ Thái Lan trong trận chung kết. Tại đại hội trên sân nhà, anh tiếp tục cho thấy lối đánh năng động, với đòn thế đa dạng, đặc biệt là các đòn vai như Kata Guruma, Morote Seoi Nage, Ippon Seoi Nage.

Anh Tài vui mừng sau khi giành chiến thắng ở chung kết chiều 19/5 tại Hà Nội. Ảnh: Bùi Khả Tú

Trận căng thẳng nhất của Anh Tài là tứ kết gặp Wei Puyang. Võ sĩ Việt Nam chủ động tấn công, thậm chí vài lần suýt thành công khi dùng đòn hy sinh Ura Nage - kỹ thuật được rèn luyện nhiều trong chuyến tập huấn ở Mông Cổ trước thềm SEA Games. Tuy nhiên, Puyang cũng có lối đánh khó chịu và rất khỏe, lại nguy hiểm trong các pha địa chiến, nên cả hai đều không ghi điểm ở giờ đấu chính thức. Ở phần đấu thêm giờ và tính "điểm vàng", bằng đòn chân Kouchi Gari khéo léo, Anh Tài đã thắng điểm Waza Ari. Trong trận bán kết trước đối thủ Indonesia, Anh Tài nắm thế chủ động rồi thắng thuyết phục bằng điểm Ippon trong một pha tấn công bằng đòn Kata Guruma quỳ.

Vào chung kết với John Viron Ferrer Dalafu (Philippines), Anh Tài làm cả nhà thi đấu như bùng nổ trong phấn khích khi tung đòn Ippon Seoi Nage quật bổng đối thủ xuống thảm để khép lại trận đấu ở giây thứ 54. Đây chắc chắn sẽ là một trong những pha ghi điểm Ippon đẹp nhất giải, dù judo còn ba ngày thi đấu nữa.

Anh Tài dùng đòn Ippon Seoi Nage để quật bổng đối thủ Philippines xuống thảm trong trận chung kết hạng dưới 90kg nam ngày 19/5. Ảnh: Bùi Khả Tú

Anh Tài xuất thân từ CLB Judo quận Phú Nhuận, nhưng sớm được gọi lên đội judo TP HCM nhờ những tố chất nổi trội. Võ sĩ này đánh được đòn ở cả hai bên trái, phải, kỹ thuật nắm áo tốt. Và dù thuộc nhóm hạng cân nặng, Anh Tài rất nhanh nhẹn, bắt nhịp trận đấu tốt, tâm lý thi đấu luôn ổn định. Anh cũng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thi đấu nhờ được tạo điều kiện dự hàng loạt giải trong và ngoài nước.

"So với SEA Games lần trước, bây giờ, Anh Tài tiến bộ rõ, đòn thế đa dạng và lối đánh chững chạc hơn. Nhìn em nhận HC vàng ngay trên sân nhà, tôi rất xúc động", HLV Đào Hồng Quân - thành viên Ban Huấn luyện đội tuyển judo quốc gia và cũng là HLV trưởng đội judo TPHCM - nói. Ông cũng hy vọng từ thành công ở các sân chơi khu vực, Anh Tài sẽ có cơ hội được dự nhiều giải đấu lớn thuộc hệ thống của Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF).

Cũng trong ngày 19/5, tấm HC vàng thứ ba của judo Việt Nam tại SEA Games đến từ hạng dưới 63kg nữ, khi Nguyễn Thị Hường thắng võ sĩ người Myanmar New Ni Pwint Hlaing trong trận chung kết.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm Việt Nam đứng bục cao nhất ở nội dung này tại một kỳ SEA Games, kể từ sau thành công của Bùi Thị Hoà ở Jakarta, Indonesia năm 2011. Với cá nhân Nguyễn Thị Hường, niềm vui còn nhân đôi khi cô đổi màu thành công huy chương ở SEA Games, sau hai lần nhận HC đồng dưới 63kg các năm 2015 rồi 2017.

Nguyễn Thị Hường thực hiện đòn đè ở chung kết hạng cân dưới 63kg. Ảnh: Bùi Khả Tú

Trên hành trình chinh phục HC vàng, võ sĩ sinh năm 1992 vào trận với tâm lý rất tốt, phát huy một cách tối đa những thế mạnh, đặc biệt là về Kumi Kata (nắm áo) và Ne Waza (địa chiến). Với lợi thế về thể lực, Nguyễn Thị Hường luôn nắm áo cao để kiểm soát được đối thủ và tận dụng tốt mọi cơ hội để chuyển từ các đòn đánh đứng sang địa chiến.

Lối đánh này đã mang lại các chiến thắng quyết định cho nữ võ sĩ hạng dưới 63kg của Việt Nam. Trong trận bán kết gặp võ sĩ Indonesia Kakihara I Gustl Ayu Putu Guna, Nguyễn Thị Hường ghi điểm tuyệt đối Ippon - kết thúc trận đấu bằng đòn khóa tay Ude Hishigi Juji Gatame. Ở chung kết, cô tiếp tục nắm áo chủ động để áp được lối đánh lên võ sĩ Myanmar New Ni Pwint Hlaing. Hết giờ đấu chính thức, hai bên đều chưa ghi điểm, nhưng do Nguyễn Thị Hường tấn công nhiều hơn, New Ni Pwint Hlaing bị hai điểm phạt Shido vì lỗi thi đấu thụ động, chỉ phòng thủ. Và ở phần đấu thêm giờ, địa chiến lại mang về chiến thắng cho Nguyễn Thị Hường, khi cô thành công với đòn đè Yoko Shiho Gatame, để ghi điểm Ippon.

Theo Nguyễn Thị Hường, kết quả thi đấu trong ngày ra quân của đội judo đối kháng đã giải tỏa tâm lý cho cả ban huấn luyện lẫn các VĐV. "Tôi rất tự hào vì đã mang về HC vàng cho Việt Nam. Chiến thắng này càng ý nghĩa hơn ở kỳ đại hội trên sân nhà", nhà tân vô địch SEA Games nói với VnExpress tối 19/5.

Sở trường của Nguyễn Thị Hường là Ne Waza và cô được HLV trưởng đội tuyển Judo Việt Nam Nguyễn Duy Khanh định hướng tập luyện các liên đòn đứng - địa chiến để hình thành lối đánh hiệu quả.

Nguyễn Thị Hường đến với judo từ năm 2005, ban đầu là tại lớp phong trào ở CLB Mỹ Đình, Hà Nội, rồi được gọi lên đội Hà Nội chỉ sau một năm. Năm 2009, cô được vào đội tuyển quốc gia. Theo HLV Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Thị Hường có tố chất thể lực tốt, lại tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt nề nếp nên nhanh chóng có nhiều tiến bộ. "Ở SEA Games lần này, tôi đã đề ra chiến thuật cho Hường là chiếm lợi thế bằng nắm áo và khi có cơ hội xuống thảm địa chiến là bằng mọi giá phải ghi được điểm. Và VĐV đã làm rất thành công", ông Khanh nói với VnExpress.

Bên cạnh chức vô địch của Lê Anh Tài và Nguyễn Thị Hường, judo Việt Nam còn đoạt hêm hai HC đồng trong ngày 19/5, ở hạng dưới 73kg nam của võ sĩ người TP HCM Nguyễn Hải Bá, và hạng dưới 57kg của Nguyễn Thị Bích Ngọc, võ sĩ thuộc biên chế Đồng Tháp.

Qua hai ngày thi đấu của môn judo, Việt Nam đang đứng nhất toàn đoàn với bốn HC vàng, một HC bạc, ba HC đồng, xếp trên Philippines (một HC vàng, hai HC bạc, một HC đồng) và Indonesia (một HC vàng, một HC đồng).

Lan Chi