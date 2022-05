Judo Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu ngay ngày ra quân

Katame no Kata - bài quyền về các kỹ thuật khống chế trong địa chiến, cùng Nage no Kata - bài quyền về các kỹ thuật quật, được xếp chung nhóm Randori no Kata - các bài quyền của đối luyện tự do. Randori no Kata được xem là nền tảng kỹ thuật quan trọng của judo. Katame no Kata và Nage no Kata được Tổ sư Jigoro Kano tạo ra trong năm năm đầu tiên sau khi thành lập môn phái (1882-1887), hệ thống lại các đòn quật và đè, khóa, siết thường được dùng trong đối luyện (randori). Trong khi đó, Kodokan Goshin Jutsu là bài quyền về các kỹ thuật tự vệ hiện đại của Kodokan - tổ đường môn judo, ra mắt từ 1956. Đây là bài quyền về tự vệ thứ hai của judo, sau bài Kime no Kata, gồm các kỹ thuật phản kháng lại khi bị tấn công bằng tay không - nắm, siết, ôm, quyền, cước..., hoặc bằng vũ khí như dao găm, gậy, súng.