Tiền đạo Wang Yudong - được người hâm mộ ví như Lamine Yamal - đang là chủ đề gây tranh cãi về khả năng lên đội tuyển Trung Quốc.

Wang Yudong (Vương Ngọc Đống) ở trong danh sách 32 tuyển thủ Trung Quốc được HLV Branko Ivankovic triệu tập, chuẩn bị cho hai trận quan trọng gặp Arab Saudi và Australia ở vòng loại ba, khu vực châu Á, World Cup 2026. Cùng với Liu Chengyu (Lưu Thành Vũ), Wang là cầu thủ trẻ nhất đội tuyển lần này, khi mới 18 tuổi.

Đà thăng tiến của Wang diễn ra nhanh, khi anh từng dự giải U17 châu Á năm 2023, và U20 châu Á vừa qua tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Đích thân HLV Ivankovic đã đến xem giò U20 Trung Quốc, để "nhấc" Wang và Liu lên tuyển.

Tiền đạo Wang Yudong trong màu áo U17 Trung Quốc, ở tuổi 16 năm 2023. Ảnh: PPSport

Tuy nhiên, sự hiện diện của hai cầu thủ này là bất ngờ, khi Trung Quốc thường ít trao cơ hội cho cầu thủ tuổi teen. Tại Asian Cup 2023, cầu thủ trẻ nhất tuyển Trung Quốc là thủ môn số ba Jian Tao, khi đó cũng đã 22 tuổi.

Khi được hỏi về vấn đề tuổi tác sau khi được lên tuyển, Wang nói: "Lamine Yamal đã chơi ở La Liga khi mới 15 tuổi, và ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi 16. Nếu cậu ấy giỏi, xứng đáng lên tuyển. Có ai phàn nàn rằng Yamal được thi đấu chuyên nghiệp từ quá sớm không?".

Kể từ đó, truyền thông Trung Quốc như trang Sohu gọi Wang là "Yamal của Trung Quốc". Dù vậy, anh cho biết bản thân thích lối chơi của Neymar, và cũng học phong cách thi đấu từ Kylian Mbappe. Anh còn cho rằng bản thân đã thể hiện tốt ở các hệ trẻ Trung Quốc, nên xứng đáng được HLV Ivankovic trao cơ hội.

Tuyển Trung Quốc tranh cãi về 'Lamine Yamal mới' Màn thể hiện của Wang Yudong trước Arab Saudi tại tứ kết U20 châu Á 2025.

Wang sinh ngày 23/11/2006 tại thành phố Ninh Bô, tỉnh Chiết Giang, cao 1,83 m, đang chơi cho CLB Chiết Giang. Anh là cầu thủ Trung Quốc trẻ nhất từng chơi tại AFC Champions League, khi mới 16 tuổi. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở cả ba vị trí tấn công.

Tuy nhiên, một phần dư luận Trung Quốc cho rằng so sánh Wang và Yamal quá khập khiễng. "Điểm giống nhau duy nhất giữa Wang và Yamal là tuổi tác, còn những yếu tố khác thì không", trang Ifeng bình luận. "Nếu đẳng cấp của Wang so với bóng đá Trung Quốc cũng như Yamal so với Tây Ban Nha, Wang đã phải ghi nhiều bàn. Người hâm mộ và truyền thông đang ảo tưởng về Wang".

Wang mới chơi năm trận cho Chiết Giang tại giải vô địch Trung Quốc, chưa ghi bàn nào. Ở U20 châu Á vừa qua, anh ghi một bàn ở vòng bảng, từ phạt đền, còn Trung Quốc dừng bước ở tứ kết.

Tuyển Trung Quốc tập trung lần này có hai cầu thủ lai gồm trung vệ Tyias Browning và tiền đạo John Hou Saeter. Các cầu thủ nhập tịch đã bị gạt khỏi đội, như những gốc thủ gốc Brazil, Fernandinho, Alan hay Elkeson. Đoàn quân Ivankovic sẽ làm khách trên sân của Arab Saudi ngày 20/3, rồi tiếp Australia ở Hàng Châu sau đó 5 ngày.

Hoàng An