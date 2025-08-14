Tuyển thủ YBY1 lập cú đúp vô địch tại Đấu trường hỗn chiến 2025

Bùi Tuấn Kiên (YBY1) chiến thắng cả hai hạng mục cá nhân và cặp đôi, là tuyển thủ Việt đầu tiên đạt thành tích này trong lịch sử Đấu trường hỗn chiến.

Đấu trường hỗn chiến là sự kiện thi đấu trực tiếp hàng năm của tựa game Đấu trường chân lý, do Riot Games và VNGGames phối hợp tổ chức. Năm nay, đấu trường quy tụ hàng nghìn game thủ thi đấu ở hai hạng mục cặp đôi và cá nhân trong hai ngày 9-10/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM.

Ngoài là nơi giao lưu, thi đấu cọ xát giữa các game thủ, tuyển thủ, sự kiện còn là bước đệm khởi động mùa 15 của Đấu trường chân lý. Các game thủ Việt có thể nhân cơ hội này để cạnh tranh suất tham dự giải đấu TFT Paris Open vào cuối năm nay tại Pháp.

Trải qua hai ngày tranh tài, tuyển thủ Bùi Tuấn Kiên (21 tuổi), tên game là YBY1, xuất sắc lập cú đúp vô địch của Đấu trường hỗn chiến mùa hai. Trong hạng mục Mainquest Cặp đôi, YBY1 và MidFeed vượt qua 67 cặp tuyển thủ khác, giành chiến thắng chung cuộc với phần thưởng 10 triệu đồng.

Riêng YBY1 tiếp tục ghi dấu ấn tượng ở hạng mục Mainquest Cá nhân trong ngày thi đấu tiếp theo, 10/8. Anh vượt qua 255 thí sinh khác, giành chiến thắng chung cuộc với giải thưởng 40 triệu đồng. Chức vô địch này còn giúp anh giành suất đại diện Đấu trường chân lý Việt Nam tham dự TFT Paris Open.

YBY1 (thứ hai từ trái sang) nhận giải thưởng 40 triệu đồng cho chức vô địch Đấu trường hỗn chiến 2025, hạng mục cá nhân, chiều 10/8. Ảnh: VNGGames

Đây là lần đầu trong lịch sử Đấu trường hỗn chiến có tuyển thủ đăng quang tất cả nội dung có thể tham gia. YBY1 được các fan game ưu ái gọi bằng danh hiệu "chàng trai vàng" của thể thao điện tử Việt khi từng tham dự ba kỳ Chung kết thế giới Đấu trường chân lý. Trong ba lần đó, anh hai lần giành hạng ba chung cuộc.

Bên cạnh trải nghiệm thi đấu thể thao điện tử, Đấu trường hỗn chiến mùa 2 còn có các hoạt động giải trí đa dạng ở khu gian hàng. Đơn cử như trải nghiệm thi đấu Sidequest cho fan có đăng ký trước, tham gia các minigame sưu tầm phần thưởng giá trị độc quyền từ Đấu trường chân lý và nhà tài trợ. Theo ban tổ chức, việc tổ chức nhiều hơn một ngày so với mùa đầu tiên tạo điều kiện cho game thủ trên cả nước cùng tham gia thi đấu, vui chơi, giao lưu.

Đấu trường hỗn chiến 2025 diễn ra trong hai ngày với nhiều hoạt động thi đấu đối kháng, giao lưu, minigames... tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM). Ảnh: VNGGames

Hai lần góp mặt tại Đấu trường hỗn chiến, streamer Em Chè cho biết mỗi năm giải đấu càng cải thiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu trong khâu tổ chức. Hai hạng mục cá nhân và cặp đôi cũng góp phần hút thêm các game thủ nữ đối với tựa game mang tính chiến thuật như Đấu trường chân lý.

Với kinh nghiệm nhiều lần thi đấu, Em Chè gợi ý các game thủ tham gia mùa sau nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vì đây là sự kiện lớn. So với việc chỉ ngồi ở nhà chơi game trên điện thoại, PC (máy tính bàn) một mình, hay ra các tiệm net, thi đấu thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.

Các tuyển thủ nam, nữ tự bắt cặp thi đấu ở hạng mục cặp đôi, ngày 9/8. Ảnh: VNGGames

"Kể cả là giải phong trào hay chuyên nghiệp, việc đối đầu trực tiếp với các tuyển thủ khác ở cùng một địa điểm vừa kịch tính, vừa căng thẳng. Tâm lý là yếu tố quan trọng với game chiến thuật vì chỉ cần lung lay, quyết định sai một lần có thể thua cả trận", streamer nói.

Em Chè tên thật là Phạm Ngọc Thạch, 26 tuổi, hiện là một trong những streamer hàng đầu của Đấu trường chân lý. Năm ngoái, anh lọt top 10 kênh streamers được xem nhiều nhất châu Á trong quý 2, theo ghi nhận của nhà sản xuất.

Em Chè (phải) trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đấu trường hỗn chiến 2025, ngày 9/8. Ảnh: VNGGames

Đấu trường chân lý là tựa game chiến thuật do Riot Games phát triển, VNGGames phát hành chính thức ở Việt Nam từ tháng 11/2023. Trò chơi sở hữu cộng đồng đông đảo với hàng triệu người chơi từ mọi lứa tuổi. Những năm gần đây, tựa game dần phát triển thành môn thể thao điện tử mới với hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, bài bản. Từ đầu năm 2024, hơn 6.000 người đã đăng ký các vòng loại quốc gia để cạnh tranh suất thi đấu các giải vô địch khu vực lẫn quốc tế.

Thy An