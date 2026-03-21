Tuyển thủ Việt Nam giúp Ninh Bình thoát hiểm ở Cup Quốc gia

Ninh BìnhTiền đạo Phạm Gia Hưng ghi bàn bằng ngực, giúp Ninh Bình hạ PVF-CAND 3-2 ở tứ kết Cup Quốc gia 2025-2026 tối 21/3.

* Ghi bàn: Văn Dũng 30' phản lưới, Geovane 67', Gia Hưng 90'+3 - Eid 34', Reynolds 83'.

Phút bù thứ 3, Geovane Magno đi bóng từ biên trái đến sát vạch 16m50, rồi chuyền cho Nguyễn Hoàng Đức trong vòng cấm. Đội trưởng Ninh Bình giả sút một nhịp, rồi đá vào góc phải khiến thủ môn Đỗ Sỹ Huy không thể bắt dính. Imoh Friday đá bồi vẫn không thắng thủ môn đối phương, nhưng Geovane có mặt kịp thời để chuyền sang cột trái cho Phạm Gia Hưng dùng ngựa đưa bóng vào lưới.

Màn mừng bàn thắng của chủ nhà bị gián đoạn khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Sau hai phút VAR vào cuộc, trọng tài chính xác định không có lỗi và công nhận bàn thắng. Lúc này, Gia Hưng cùng các đồng đội mới vỡ òa rồi mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở cột cờ góc.

Tiền đạo Ninh Bình Phạm Gia Hưng mừng bàn thắng ở phút bù thứ 3 hiệp hai trong trận thắng PVF-CAND 3-2 ở tứ kết Cup Quốc gia 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 21/3/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

Tiền đạo sinh năm 2000 tỏa sáng ngay trước khi lên đội tuyển quốc gia tập trung, cùng bốn đồng đội là Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh và Nguyễn Hoàng Đức. Dù chỉ là phương án dự bị tại Ninh Bình, Gia Hưng vẫn ghi 4 bàn qua 13 trận với 181 phút thi đấu.

Gia Hưng bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở Kon Tum năm 2020, trước khi trở lại đội bóng quê hương Đắk Lắk tại giải hạng Nhất. Năm 2023, anh gia nhập Công an Hà Nội, rồi đến PVF-CAND trước khi chơi cho Ninh Bình từ tháng 9/2024. Từ tháng 8/2025, tiền đạo này được triệu tập thường xuyên lên ĐTQG.

Bàn thắng của Gia Hưng giúp Ninh Bình vào bán kết Cup Quốc gia. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của CLB trong năm 2026, sau 4 trận thua và một hòa ở V-League.

Tuy nhiên, Ninh Bình trải qua 90 phút nhọc nhằn trước PVF-CAND - đứng cuối V-League với phong độ thấp. Để cứu vãn tình thế, PVF-CAND đã bổ nhiệm HLV Trần Tiến Đại thay Nguyễn Thành Công, và thay thế ba ngoại binh mới.

Ninh Bình khó khăn trong xuyên phá hàng thủ đội khách và phải đợi đến phút 29 mới có bàn thắng, với pha đá phản lưới của Nguyễn Văn Dũng. Nhưng năm phút sau, tân binh Mahmoud Eid đệm vào lưới trống gỡ hòa.

Geovane Magno lần thứ hai đưa chủ nhà vượt lên nhờ cú đá phạt từ khoảng 24 m ở phút 67. Bốn phút sau, Ninh Bình thót tim khi bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn bị từ chối vì lỗi việt vị. Nhưng tỷ số vẫn được cân bằng ở phút 83, với cú cứa lòng đẹp mắt trong vòng cấm của David Reynolds. Tuy nhiên, Gia Hưng đã có mặt đúng lúc để giải cứu đội nhà.

Đối thủ của Ninh Bình ở bán kết Cup Quốc gia sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thể Công và đội hạng Nhất Bắc Ninh. Trận bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa Nam Định và Công an TP HCM.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Dụng Quang Nho, Lê Ngọc Bảo, Trần Bảo Toàn, Trương Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Gustavo Henrique, Geovane Magno, Imoh Friday

PVF-CAND: Đỗ Sỹ Huy, Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân, Vũ Tín, Hà Văn Việt, Lucas Turci, Văn Dũng, Thanh Nhàn, David Reynolds, Mahmoud Eid, Thái Bá Đạt.

Hiếu Lương