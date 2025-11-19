Tuyển thủ Việt Nam gây sốt với đám cưới 'cô chủ tiệm vàng'

Tại hôn lễ, nhà gái trao tặng đôi tân lang tân nương một vương miện bằng vàng, một bộ trang sức vàng, hai bộ trang sức kim cương và hai sổ đỏ. Nhà trai trao tặng số lượng vàng tương tự.

Trong số lễ vật, đáng chú ý là chiếc dây chuyền kim cương dành riêng cho chú rể, khắc chữ "K10" – trong đó K là chữ cái viết tắt tên Minh Khoa, còn 10 là số áo thi đấu quen thuộc của anh.

Khi trao món quà này, mẹ cô dâu đã bật khóc. Bà cho biết đây giống như lời nhắn nhủ Minh Khoa rằng gia đình luôn đứng sau ủng hộ, mong anh tỏa sáng trong sự nghiệp như chính viên kim cương rực rỡ và bền bỉ với thời gian.