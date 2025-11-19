Tuyển thủ Việt Nam gây sốt với đám cưới 'cô chủ tiệm vàng'

"Chúng tôi quen nhau qua một nhóm bạn khi học chung cấp ba. Lúc đó, anh Khoa đang thi đấu cho CLB Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) và học văn hóa vào buổi tối. Thỉnh thoảng, anh ấy gọi điện, nhắn tin hỏi bài vở. Rồi chúng tôi quý mến nhau, chuyển từ tình bạn thành tình yêu lúc nào không hay”, Thanh Ngân chia sẻ.
Hồi tháng 6, Minh Khoa được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam ở dịp FIFA Days. Anh ra sân từ đầu trong chiến thắng 5-0 của Việt Nam trước Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Gần đây, anh bị chấn thương và vắng mặt ở V-League lẫn tuyển Việt Nam.
Sau khi kết hôn, Minh Khoa và vợ đều mong sớm có con để mái ấm thêm trọn vẹn, cũng là động lực để cùng nhau cố gắng hơn trong cuộc sống mới.
Đức Đồng
Ảnh: NVCC