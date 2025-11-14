Tuyển thủ Nhật Bản sút gãy chân đối thủ

Nhật BảnCú sút của Ao Tanaka vô tình làm Abu Francis gãy chân trong trận giao hữu Nhật Bản thắng Ghana 2-0, tối 14/11.

Phút 51, Ao Tanaka chuẩn bị sút xa sát vòng cấm. Từ phía sau, Abu Francis rướn lên lấy bóng, nhưng lĩnh trọn cú đá mạnh từ phía sau của Tanaka khiến chân phải gãy gập.

Abu nhìn vào chân rồi nằm vật ra sân. Tanaka ban đầu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thảng thốt khi tiến đến xem tình hình đồng nghiệp. Nhiều cầu thủ khác thì ôm đầu. Trọng tài chính ra dấu cho đội ngũ y tế vào sân, còn Takumi Minamino liên tục ra dấu yêu cầu đưa cáng vào.

Tuyển thủ Nhật Bản không may sút gãy chân đối thủ Tình huống Ao Tanaka va chạm khiến Abu Francis gãy chân.

5 phút sau khi được sơ cứu, Abu Francis rời sân bằng cáng. Trọng tài cũng xác định đây là lỗi vô tình, nên không phạt thẻ Tanaka.

Tanaka rời sân ở phút 68, nhường chỗ cho Joel Chima. Tuyển thủ Nhật Bản tiến đến gặp HLV Ghana Otto Addo để xin lỗi, và được đáp lại bằng sự động viên.

Abu Francis (áo trắng) gãy chân phải sau va chạm với Ao Tanaka trong trận giao hữu Ghana thua Nhật Bản 0-2 ở sân Toyota, Nhật Bản ngày 14/11/2025. Ảnh: Kyodo News

HLV Otto Addo (trái ) động viên sau khi Ao Tanaka sang xin lỗi vì tình huống chấn thương của Abu Francis. Ảnh: Chụp màn hình

Chấn thương nặng của Abu khiến không khí trên sân Toyota trở nên ảm đạm trong phần còn lại. Trên mạng xã hội, va chạm giữa Tanaka và Abu lập tức gây sốc. Nhiều người hâm mộ thông cảm với Tanaka và chúc Abu sớm hồi phục.

Trận giao hữu được tổ chức vào đợt FIFA days, sau khi Nhật Bản và Ghana đều đã vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và châu Phi. Nhật Bản thắng chung cuộc 2-0 nhờ các bàn của Minamino ở phút 16 rồi Ritsu Doan phút 60.

Tanaka, sinh năm 1998, đang thi đấu cho Leeds United tại Ngoại hạng Anh. Sau chấn thương, tiền vệ này chưa lấy lại phong độ tốt nhất như khi cùng Leeds vô địch giải hạng Nhất Anh 2024-2025. Trong màu áo tuyển Nhật Bản, Tanaka đã ghi 8 bàn qua 35 trận.

Abu Francis, sinh năm 2001, đang chơi cho Toulouse tại Ligue 1. Tiền vệ này đang đạt phong độ ấn tượng, nhưng chấn thương này khiến anh nhiều khả năng lỡ phần còn lại của mùa giải và bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026.

Trung Thu