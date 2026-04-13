Tuyển thủ Indonesia đá rách chân đối thủ ở giải Hà Lan

Hà LanTrung vệ Justin Hubner phạm lỗi với Lewis Holtby dẫn đến tranh cãi về trọng tài và miếng bảo vệ ống đồng, sau trận Fortuna Sittard hòa NAC Breda 1-1 ở giải VĐQG Hà Lan 2025-2026.

Phút 34, trên sân Offermans Joosten ngày 12/4, bóng được đưa đến sát vòng cấm Fortuna Sittard. Tiền vệ NAC Breda Holtby chạm bóng trước, còn Hubner chậm chân nên đạp vào ống đồng chân trái đối phương.

Khoảnh khắc Hubner (trái) đá trúng ống đồng Holtby trong trận Fortuna Sittard hòa NAC Breda 1-1 ở vòng 30 giải vô địch quốc gia Hà Lan 2025-2026, ngày 12/4/2026

Tuy nhiên, trọng tài chính không cho rằng đó là pha phạm lỗi. Ông chỉ cắt còi để đội ngũ y tế vào sân khi Holtby đang la lên vì đau. Hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp cho thấy một vết rách dài ở vùng ống đồng chân trái của cầu thủ người Đức. Sau đó, NAC Breda phải rút tiền vệ này khỏi sân, thay bằng Mohammed Nassoh. Dù vậy, trọng tài không đưa ra án phạt nào.

Ngay sau trận đấu, Hubner đã nhắn tin riêng cho Holtby. "Tôi không cố ý gây ra chấn thương như vậy. Hy vọng anh sẽ chóng hồi phục và sớm trở lại", trung vệ sinh năm 2003 đăng tải đoạn hội thoại lên Instagram cá nhân.

"Đừng lo lắng. Những tình huống thế này vẫn thường xảy ra. Tôi đánh giá cao thành ý của cậu", Holtby đáp lại.

Bên cạnh những chỉ trích dành cho trọng tài và Hubner, việc Holtby sử dụng ống đồng quá nhỏ - một trào lưu trong giới cầu thủ - tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận. Video về tình huống chấn thương của Holtby được fanpage ESPN NL đăng tải đã thu về hơn 70.000 tương tác, trong đó nhiều ý kiến bàn về tầm quan trọng của miếng bảo vệ ống đồng.

Tranh cãi vụ tuyển thủ Indonesia khiến đối thủ rách chân ở giải Hà Lan Tình huống Lewis Holtby chấn thương sau va chạm với Justin Hubner. Video: ESPN NL

"Trúng ngay vào ống chân. Giá mà có lớp bảo vệ nào đó", bình luận của tài khoản @Daniel Sadula nhận về gần 3.000 lượt thích.

Tài khoản @Chris Ogletree viết: "Đây là lý do cầu thủ cần đeo một miếng bảo vệ ống chân tử tế".

Nhiều bình luận khác cho rằng các cầu thủ nên ngừng việc sử dụng miếng bảo vệ quá nhỏ, khi tạo cảm giác thoải mái nhưng cũng tăng nguy cơ chấn thương nặng. Bên cạnh đó, người hâm mộ kêu gọi FIFA và LĐBĐ Hà Lan (KNVB) nên đặt ra quy định về kích thước tối thiểu của miếng bảo vệ, để tránh việc một nhóm cầu thủ chỉ sử dụng như một cách đối phó.

Holtby (trái) đau đớn sau khi bị Hubner (phải) phạm lỗi. Ảnh: 352id

Holtby, sinh năm 1990, từng có ba lần ra sân thi đấu cho đội tuyển Đức. Anh cũng nổi danh khi nhiều năm thi đấu ở giải VĐQG Đức, Ngoại hạng Anh cho Schalke 04, Mainz 05, Hamburger SV, Tottenham, Fulham, Blackburn Rovers.

Trong khi đó, Hubner mang hai dòng máu Hà Lan và Indonesia. Anh sinh ra tại Hà Lan, trưởng thành ở lò đào tạo CLB Anh Wolves và đã chơi 21 trận cho Fortuna Sittard từ đầu mùa 2025-2026. Vào tháng 11/2023, Hubner nhận quốc tịch Indonesia và đã chơi 20 trận cho ĐTQG nước này.

Vào đầu tháng này, Hubner là một trong bốn cầu thủ bị cấm thi đấu tại các giải quốc nội Hà Lan, do "bê bối hộ chiếu". Vụ việc bắt đầu khi NAC Breda tố cáo Go Ahead Eagles sử dụng Dean James vi phạm tư cách thi đấu lên KNVB, sau trận thua 0-6 ở vòng 27 Eredivisie hôm 15/3. Theo đó, từ tháng 3/2025, Dean James đã nhập tịch Indonesia và bỏ quốc tịch Hà Lan, do hai nước không cho phép mang song tịch. Hậu vệ này đáng lẽ phải được đăng ký là lao động nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU), nhưng hồ sơ vẫn ghi là công dân Hà Lan.

Hubner (phải) phạm lỗi với Mohammed Al Qahtani dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp, trong trận Indonesia thắng Arab Saudi 2-0 ở vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia ngày 19/11/2024. Ảnh: Jawa Pos

Tuy nhiên, nhóm cầu thủ này đã được thi đấu trở lại sau khi KNVB tìm được tiếng nói chung giữa các CLB. Theo đó, cả 4 cầu thủ đều sinh ra tại Hà Lan, chủ yếu bỏ quốc tịch hòng có cơ hội thi đấu cho các quốc gia và vùng lãnh thổ như Suriname, Cape Verde hoặc Indonesia.

Việc không được tập luyện và thi đấu khiến Hubner bức xúc, đặc biệt với tố cáo từ NAC Breda. "Ban lãnh đạo CLB có hành động như vậy chẳng khác gì một vụ bê bối. Họ thua 0-6, rồi bắt đầu nói về hộ chiếu. Quốc tịch thì có liên quan gì đến CLB. Hãy để chúng tôi được chơi bóng", trung vệ 23 tuổi cho hay.

Trung Thu tổng hợp