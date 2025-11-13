Tuyển thủ Cameroon vướng bê bối tình ái khi tập trung ĐTQG

CameroonTiền vệ Noumi Ngamaleu bị bạn gái người Nga Nikki Seey đăng video bắt quả tang anh bên người tình trong khách sạn của tuyển Cameroon.

Nikki Seey, người có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng video lên Instagram và Telegram, khiến câu chuyện nhanh chóng lan truyền.

Trong video đăng ngày 10/11, Seey xuất hiện tại khách sạn nơi đội tuyển Cameroon đang đóng quân và chặn cửa phòng của Ngamaleu. Hai người đàn ông được cho là thành viên ban quản lý khách sạn phải can thiệp để cô có thể vào trong và chứng kiến cảnh bạn trai ở cùng một cô gái khác.

"Ngay cả khi bị bắt quả tang, anh ta vẫn không tỏ ra hối lỗi hay xúc động gì. Anh ta hoàn toàn bình thản", Seey kể lại với báo Nga KP.ru.

Sao Cameroon vướng bê bối tình ái trong đợt tập trung đội tuyển Nikki Seey đăng video bắt quả tang Noumi Ngamaleu với người phụ nữ khác.

Sự việc diễn ra chỉ ít ngày sau khi Seey tố bạn trai có hành vi bạo lực và không chung thủy trong thời gian hai người chung sống tại Moscow. Cô cho biết đây không phải lần đầu phát hiện những dấu hiệu phản bội, nhưng lần này quyết định công khai vì "muốn chấm dứt mọi thứ một cách rõ ràng".

Người mẫu Nga nói thêm: "Tôi đã suy nghĩ nhiều về lý do mối quan hệ của chúng tôi thay đổi trong hai tháng qua. Trong thời gian đầu, anh ấy say mê tôi vì điều đó làm anh ấy cảm thấy được khao khát, giúp lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng khi cảm nhận được tình yêu vô điều kiện và sự tận tâm của tôi, anh ấy mất hứng thú và bắt đầu tìm kiếm sự chú ý từ những người phụ nữ khác".

Nikki Seey là ngôi sao mạng xã hội người Nga với hơn 1 triệu người theo dõi. Ảnh: Marca

Trong bài phỏng vấn sau đó, Seey mô tả Ngamaleu là người sâu sắc nhưng bất hạnh, luôn bị cuốn vào thế giới nội tâm và thiếu đồng cảm. "Ngay cả trong giây phút đó, anh ta không nhìn tôi, không nói lời xin lỗi, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào", cô chia sẻ.

Sau khi video lan truyền, cô gái bị cho là "người thứ ba" - HLV thể hình người Nga tên Ekaterina - lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Cameroon. "Đúng là tôi có mặt trong căn hộ nơi có đồ đạc của anh ấy, nhưng giữa chúng tôi chỉ là bạn bè. Tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào", Ekaterina khẳng định. "Mọi người chỉ thấy một phần câu chuyện và vội kết luận sai lầm".

Nikki Seey và Noumi Ngamaleu khi còn mặn nồng.

Tuy nhiên, phản ứng này không khiến Seey nguôi giận. Cô tiếp tục đăng thêm thông điệp trên Telegram gửi tới những phụ nữ từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Cô cho biết: "Tôi nhận được vô số tin nhắn từ những cô gái kể rằng họ cũng bị lừa dối như tôi. Tôi muốn nói với họ rằng, trong những trường hợp như vậy, đừng bao giờ tự trách bản thân. Có những người đàn ông phản bội không vì lý do gì cả, mà chỉ vì họ thích cảm giác được lừa dối".

Ngamaleu, sinh năm 1994, ghi 5 bàn qua 63 trận khoác áo tuyển Cameroon. Anh từng thi đáu cho Young Boys (Thụy Sĩ) trước khi chuyển đến Dynamo Moscow năm 2022. Đến nay, phía cầu thủ và CLB chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vụ việc.

Hồng Duy (theo Marca)