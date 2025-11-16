Tuyển thủ Brazil có thể bị treo giò 10 trận vì đăng hình 'hổ ngoạm cổ nai'

Ngôi sao đang lên Vitor Roque của CLB Palmeiras và tuyển Brazil đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu 10 trận ở giải VĐQG sau cáo buộc miệt thị người đồng tính.

Với phong độ thăng hoa trong màu áo Palmeiras ở giải VĐQG Brazil lẫn Copa Libertadores mùa 2025, khi đã ghi 20 bàn từ đầu năm, Roque được HLV Carlo Anceloti triệu tập lên tuyển Brazil ở đợt FIFA Days tháng 11 này. Song, chân sút 20 tuổi đang vướng vào một vụ kiện, với nguy cơ bị cấm thi đấu từ 5 đến 10 trận, chỉ vì một bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Vụ việc bắt nguồn từ đầu tháng 10, ngay sau chiến thắng kịch tính 3-2 của Palmeiras trước đối thủ truyền kiếp Sao Paulo ở vòng 27 giải Brasileirao. Trong đó Roque ghi bàn mở màn cho màn ngược dòng của đội khách. Trong bài đăng gồm 13 bức ảnh ăn mừng trên trang Instagram cá nhân, ở bức cuối cùng, tiền đạo có biệt danh "Tigrinho" (nghĩa là "Hổ con") đã chia sẻ hình ảnh một con hổ đang ngoạm cổ một con nai.

Hình ảnh gây tranh cãi được đăng lên trang cá nhân của Roque. Ảnh: Instagram

Ngay lập tức, hình ảnh này tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội. Tại Brazil, từ "nai" trong tiếng Bồ Đào Nha là "ciervo", nhưng còn là tiếng lóng mang nghĩa miệt thị người đồng tính, đặc biệt thường nhắm vào các CĐV Sao Paulo.

Ngay khi biết về bài đăng của Roque, CLB đã lập tức liên hệ với cầu thủ này, giải thích rằng những hành vi khiêu khích như vậy không còn chỗ trong bóng đá, vì có thể dẫn đến bạo lực. Roque hiểu ra vấn đề và nhanh chóng chỉnh sửa bài đăng, xóa bỏ hình ảnh nhạy cảm. Song, hậu quả pháp lý vẫn đeo bám anh.

Cầu thủ đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn ở Brasileirao mùa này đã bị Tòa án Công lý Thể thao Tối cao Brazil (STJD) truy tố theo Điều 243-G của Bộ luật Công lý Thể thao Brazil (CBJD) – quy định về hành vi phân biệt đối xử. Án phạt tối đa Roque có thể phải lãnh là bị treo giò 10 trận và phạt tiền khoảng 20.000 USD.

Vitor Roque ăn mừng theo phong cách mãnh hổ, như biệt danh "Hổ con" của anh.

Trong bối cảnh mùa giải 2025 của Brasileirao chỉ còn 5 vòng, để bảo vệ chân sút chủ lực, Palmeiras đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận xử lý kỷ luật với văn phòng công tố STJD. Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ thay thế án treo giò bằng một hình thức xử phạt nhẹ hơn, khả năng cao là phạt tiền, và vụ việc qua đó được khép lại. Palmeiras, đội đang dẫn đầu Brasileirao nhờ chỉ số phụ so với đối thủ bám đuổi Flamengo, xem đây là giải pháp then chốt để Roque không vắng mặt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Roque từng được Barca chiêu mộ hè 2023 từ Athletico Paranaense, nhưng anh không thể hòa nhập và chỉ ghi hai bàn sau vỏn vẹn 14 lần ra sân ở mùa 2023-2024. Mùa sau đó, tiền đạo này được đội chủ sân Camp Nou cho Real Betis ở La Liga mượn, trước khi Palmeiras quyết định mang anh trở về Brazil đầu 2025.

Hiện tại, Roque tập trung cùng tuyển Brazil. Trong buổi phỏng vấn chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Senegal (thắng 2-0) và Tunisia (18/11), anh tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng hối lỗi. "Tôi không thấy lý do gì để bị phạt nặng hoặc bị treo giò nhiều trận", Roque khẳng định. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ chỉ cần một cuộc trò chuyện mang tính giáo dục là đủ. Tôi muốn cam đoan với mọi người rằng bài đăng đó không xuất phát từ mục đích kỳ thị đồng tính như mọi người nghĩ. Lúc đó tôi chỉ muốn đùa vui một chút, đăng hình ảnh lên mà không hề có ác ý gì, nhưng cuối cùng đã bị hiểu sai. Dù thế nào thì tôi cũng muốn đưa ra lời xin lỗi nếu ai đó cảm thấy hành động của tôi gây tổn thương và xúc phạm".

Roque cũng cho biết anh tin tưởng vào sự thu xếp của Palmeiras, khi các luật sư của CLB đang tích cực làm việc. Theo kế hoạch, phiên xét xử Roque được ấn định vào ngày 17/11 tới đây, nhưng STJD đã hoãn toàn bộ lịch trình sang ngày 19/11.

Hà Phương (theo Globo Esporte)