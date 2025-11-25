Tuyển thủ bóng chuyền Thái Lan cảnh giác dù Việt Nam vắng Bích Tuyền

Thái LanChuyền hai Pormpun Guedpard thận trọng, vẫn xem Việt Nam là đối thủ số một của Thái Lan trong hành trình bảo vệ HC vàng bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Sau 40 trận toàn thắng, Thái Lan lần đầu thua Việt Nam ở chặng 2 giải vô địch bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025, với tỷ số 2-3 hồi tháng 8. Chiến thắng đó có công lớn từ Nguyễn Thị Bích Tuyền, với kỷ lục ghi 45 điểm của giải đấu.

Nhưng chủ công sinh năm 2000 sẽ không cùng Việt Nam tham dự SEA Games 33. Điều này ảnh hưởng lớn đến mục tiêu hạ bệ chủ nhà Thái Lan sau 14 kỳ giải thống trị bóng chuyền nữ, kể từ năm 1995.

Dù vậy, Pormpun vẫn tỏ ra dè dặt khi được truyền thông Thái Lan hỏi về cơ hội bảo vệ HC vàng của đội nhà tại Đại hội sắp khởi tranh. "Chúng tôi vẫn phải cố gắng hết sức, dù Việt Nam có Bích Tuyền hay không", Pormpun nói ngày 25/11. "Thái Lan không thể đánh giá thấp đối thủ, vì họ vẫn còn những cầu thủ khác có năng lực cao".

Nguyễn Thị Bích Tuyền (áo xanh giữa) thi đấu trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương.

Bích Tuyền vắng mặt là điều đã được dự báo, sau khi chủ nhà Thái Lan xác nhận sẽ đưa kiểm tra giới tính vào điều lệ một số nội dung nữ, trong đó có bóng chuyền. Trước đó, Bích Tuyền cũng xin rút khỏi thành phần đội tuyển Việt Nam dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025, tại Thái Lan vào cuối tháng 8. Chủ công 25 tuổi cho biết cảm thấy lo ngại các yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) liên quan đến điều kiện thi đấu của VĐV.

Việc kiểm tra giới tính ở bóng chuyền nữ gây chú ý, sau khi Việt Nam bị FIVB xử thua 4 trận tại giải U21 thế giới ở Indonesia. FIVB cho biết một cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu nhưng không nêu rõ sai phạm và danh tính. Cầu thủ này sau đó được xác định là Đặng Thị Hồng và vấn đề liên quan giới tính.

Do đã có thực tiễn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng sẽ đưa kiểm tra giới tính vào điều lệ giải VĐQG từ năm 2026. Liên đoàn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ FIVB để gửi tới các VĐV và CLB.

Nguyễn Thị Bích Tuyền (trái) bắt tay Pormpun Guedpard (giữa) khi lên bục nhận giải cá nhân, sau trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương.

Việc thiếu Bích Tuyền buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải thay đổi cách chơi, để chia đều nhiệm vụ ghi điểm cho nhiều tay đập. Từ ngày 17/11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn tại Vĩnh Long, nơi có khí hậu tương tự Thái Lan. Nhiều tuyển thủ trẻ được trao cơ hội tập luyện và cạnh tranh.

19 tuyển thủ đang tập luyện, gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Do đang thi đấu ở nước ngoài, hai cầu thủ quan trọng là Trần Thị Bích Thủy và Trần Thị Thanh Thúy đến đầu tháng 12 mới hội quân. Đây cũng là lúc HLV Tuấn Kiệt rút gọn danh sách xuống 14 cầu thủ chính thức dự SEA Games 33.

Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Malaysia, Myanmar và Indonesia. Trong khi đó, Thái Lan nằm ở bảng A với Philippines và Singapore. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

Môn bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33 tổ chức tại nhà thi đấu Huamark ở Bangkok, diễn ra từ ngày 10/12 đến 19/12.

Bóng chuyền nữ Thái Lan là số một Đông Nam Á khi giành 16 trong 23 HC vàng SEA Games. Kể từ Đại hội 1995, Thái Lan thống trị nội dung này 14 lần liên tiếp. Trong giai đoạn ấy, Việt Nam vào chung kết 11 lần và toàn thua trước người Thái, với chỉ ba set thắng.

Hiếu Lương