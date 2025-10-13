Tuyển tập truyện ngắn Việt tiêu biểu 10 năm qua

Tác phẩm của các cây bút độc giả mến mộ như Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư được tập hợp trong "Văn Mới 10 năm 2015-2025".

Sách gồm 41 truyện ngắn do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Bên cạnh tên tuổi quen thuộc, nhiều gương mặt mới xuất hiện gồm Võ Đăng Khoa, Hiền Trang, Huỳnh Trọng Khang. Tác phẩm quy tụ những nhà văn thuộc nhiều thế hệ, từ độ tuổi hai mươi đến cao niên, sống trong nước lẫn nước ngoài.

Sách dày 624 trang, với 41 truyện ngắn. Ảnh: Đông A Book

Theo đơn vị phát hành, tác phẩm bao quát nhiều vấn đề, từ miền xuôi đến miền ngược và biển đảo, mở rộng đến những nơi ngoài biên giới. Nhiều truyện ngắn mang phong cách văn chương khác nhau - nghiêm túc, hài hước hoặc bi hài hòa trộn, tự sự truyền thống. Sách chú trọng giới thiệu những phương pháp nghệ thuật văn chương như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo, dòng ý thức, dòng cảm xúc.

Các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả, xen kẽ các phong cách, không phân biệt tuổi tác, vị thế hay địa lý.

Nhà văn Hồ Anh Thái - người chọn các truyện ngắn - góp mặt với tác phẩm Vốc nước trong lòng bàn tay. Truyện lấy bối cảnh sông Hằng ở Ấn Độ, tái hiện phong tục, tập quán và tín ngưỡng của người bản xứ, đồng thời bộc lộ những trải nghiệm, vốn hiểu biết của người viết về văn hóa, đời sống nơi đây.

Nhiều năm qua, Hồ Anh Thái tuyển chọn nội dung cho loạt sách Văn Mới và các ấn phẩm Tết. Sách là cuốn thứ tư trong series tác phẩm Văn Mới: 5 năm đầu thế kỷ (2001-2005), Văn Mới 5 năm 2006-2010, Văn Mới 5 năm 2011-2015, được xuất bản định kỳ 5 năm một lần.

Các postcard được phát hành kèm theo sách. Ảnh: Đông A Book

Ấn bản còn được đầu tư ở khâu mỹ thuật, với tranh minh họa của các họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Đỗ Hoàng Tường, Hoàng Phượng Vỹ, Ngô Xuân Khôi, Bùi Tiến Tuấn, Kim Duẩn và Đặng Hồng Quân. Những minh họa này góp phần làm giàu thêm trải nghiệm đọc, mở ra không gian hình ảnh song hành câu chữ. Mỗi cuốn được tặng kèm một tấm bưu thiếp chân dung tác giả kèm theo lời bình. Postcard phát ngẫu nhiên, chỉ được hé lộ khi độc giả mở sách.

Mai Nhật