Tuyển Senegal được thưởng tiền và đất

SenegalMỗi tuyển thủ Senegal được thưởng tiền cùng đất ven biển sau chức vô địch Cup châu Phi 2026, dù quốc gia này đang đối mặt khủng hoảng nợ công.

Ngày 20/1, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường chào đón các tuyển thủ Senegal trở về trong không khí lễ hội. Các cầu thủ diễu hành trên xe buýt mui trần dọc theo đại lộ ven biển Dakar, với dòng chữ "Nhà vô địch châu Phi", hướng về Dinh Tổng thống.

Các cầu thủ Senegal diễu hành bằng xe buýt ăn mừng chức vô địch Cup châu Phi dọc theo đại lộ ven biển Dakar ngày 20/1/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ mừng công tối 21/1 ở thủ đô Dakar, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cho biết mỗi trong số 28 cầu thủ đội tuyển sẽ nhận khoảng 135.000 USD tiền thưởng, tổng giá trị gần 3,7 triệu USD. Ngoài ra, mỗi cầu thủ còn được cấp một lô đất ven biển rộng 1.500 mét vuông.

Ngoài các cầu thủ, Tổng thống Faye cho biết các thành viên Liên đoàn Bóng đá Senegal sẽ nhận khoảng 90.000 USD mỗi người cùng lô đất 1.000 mét vuông. Các thành viên trong đoàn Senegal dự giải tại Morocco được thưởng gần 36.000 USD và 500 mét vuông đất. Nhân viên Bộ Thể thao Senegal cũng nhận tổng tiền thưởng xấp xỉ 550.000 USD.

Phát biểu trước Dinh Tổng thống, ông Faye nói: "Các bạn đã làm rạng danh lá cờ Tổ quốc và danh dự của Senegal. Các bạn cho thấy rằng khi người Senegal cùng tiến bước với kỷ luật và niềm tin, không thử thách nào là không thể vượt qua".

Những khoản thưởng lớn được công bố trong bối cảnh Senegal đang đối mặt khó khăn tài chính. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của Senegal đã lên tới 132% GDP vào cuối năm 2024, sau khi chính quyền mới phát hiện hàng tỷ USD nợ chưa được báo cáo dưới thời chính phủ tiền nhiệm. IMF hiện đóng băng chương trình cho vay trị giá 1,8 tỷ USD, buộc Senegal phải phụ thuộc nhiều hơn vào các đợt phát hành trái phiếu trong khu vực.

Senegal vô địch Cup châu Phi 2026. Ảnh: Reuters

Trận chung kết Cup châu Phi trên sân Prince Moulay Abdellah ngày 18/1 diễn ra hỗn loạn. Ở phút bù thứ bảy của hiệp hai, trọng tài Jean-Jacques Ndala tham khảo VAR và cho chủ nhà Morocco hưởng phạt đền, khiến Senegal phản ứng dữ dội và rời sân để phản đối.

Sự cố khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 15 phút. Khi Senegal tái xuất sân để trận chung kết có thể tiếp tục, Brahim Diaz nhận trách nhiệm đá phạt đền cho Morocco. Tiền đạo của Real Madrid thực hiện cú đá theo kiểu Panenka, nhưng bị thủ thành Edouard Mendy bắt bài và ôm gọn. Pha bỏ lỡ khó tin này khiến Morocco vuột mất cơ hội giành danh hiệu châu lục đầu tiên sau 50 năm, đồng thời đẩy trận đấu vào hiệp phụ - nơi Pape Gueye tỏa sáng với cú đá uy lực giúp Senegal thắng 1-0.

Đây là lần thứ hai Senegal vô địch Cup châu Phi, sau năm 2021. Khi đó, mỗi cầu thủ được thưởng khoảng 90.000 USD và một lô đất 200 mét vuông. Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) Patrice Motsepe, đội vô địch giải đấu năm nay tại Morocco sẽ nhận thêm 10 triệu USD tiền thưởng từ CAF.

Hồng Duy (theo Reuters)