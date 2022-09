Tuyến phố mua sắm kết nối biển và rừng tại Bình Châu

Bà Rịa - Vũng TàuTuyến phố mua sắm Oceania Shop Villa sở hữu lợi thế “bên rừng, ven biển”, tạo nên trải nghiệm mua sắm giữa thiên nhiên cho du khách đến Bình Châu.

Nằm trong phân khu A thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng Lagoona Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu), tuyến phố mua sắm Oceania Shop Villa quy tụ nhiều cửa hàng thương mại, được kỳ vọng là điểm đến mua sắm, giải trí của cư dân và du khách.

Không gian mua sắm giữa thiên nhiên

Ocean Villa Shop nằm trên con đường hướng biển dài 700 m, kết nối trực tiếp đến bờ biển Bình Châu - Hồ Tràm. Ngoài thừa hưởng lợi thế quy hoạch thuận tự nhiên của toàn phân khu, các căn biệt thự thương mại còn mang phong cách thiết kế hiện đại, là điểm dừng chân của loạt thương hiệu nổi tiếng về thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng...

Phối cảnh dãy Oceania Shop Villa trên con đường kết nối trực tiếp đến bờ biển Bình Châu - Hồ Tràm. Ảnh: Đạt Gia

Theo quy hoạch của dự án, khu mua sắm sẽ kết nối với thiên nhiên thông qua hệ tiện ích như công viên Lagoona, vườn Vịnh Đầm, vườn thảo mộc, vườn thảo dược... Đồng thời, tuyến phố này cũng dẫn ra đại dương thông qua bến thuyền, lối vào rừng đước, lối đi bộ xuyên rừng... và tiếp cận loạt tiện ích cao cấp trong khu B của tổ hợp nghỉ dưỡng như spa, gym, hồ bơi, beach club, nhà hàng, bar...

Tọa lạc tại trục đường ven biển của xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), tổ hợp nghỉ dưỡng và biệt thự biển Lagoona Bình Châu có quy mô 27,5 ha, bao gồm các dòng sản phẩm biệt thự biển, shop villa, căn hộ cao cấp cùng nhiều tiện ích nội khu khác.

Dự án được quy hoạch thành hai phân khu. Phân khu A (ngôi nhà nghỉ dưỡng The Legacy Resort Home), mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thoải mái cho khách hàng mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai giữa resort và phân khu B (Wyndham Grand Lagoona Binh Chau Integrated Resort), được vận hành bởi các thương hiệu đến từ Mỹ.

Phối cảnh tổng thể tổ hợp Wyndham Grand Lagoona Bình Châu. Ảnh: Đạt Gia

Các chuyên gia cho rằng, phong cách nghỉ dưỡng thượng lưu không còn đơn thuần gói gọn trong hoạt động ăn - ngủ - nghỉ mà được đa dạng hóa với những trải nghiệm mới, hướng đến nuông chiều cảm xúc. Chính vì vậy, những dự án tạo dựng hệ sinh thái tiện ích đa dạng (all in one) trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm, trong đó có các loại hình dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe và mua sắm.

Những năm trở lại đây, du lịch nghỉ dưỡng thuận theo tự nhiên dần trở thành xu hướng kéo theo ngành dịch vụ hay thương mại cũng phải thay đổi để hòa nhập, từ đó tạo nên mô hình nghỉ dưỡng kết hợp mua sắm. Lagoona Bình Châu được vận dụng mô hình này với không gian mua sắm kết nối biển - rừng cùng loạt tiện ích cao cấp, gần gũi thiên nhiên.

Triển vọng kinh tế đêm

Các chuyên gia cho rằng, tại nhiều "thiên đường du lịch" trên thế giới, bên cạnh các trung tâm mua sắm khép kín, khu phố mua sắm được tạo nên bởi các dãy phố, các tuyến đường là hình thức đang được ưa chuộng. Mô hình này là mảnh ghép để định hướng phát triển kinh tế ban đêm, mở ra triển vọng mới cho các địa phương du lịch.

"Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam" được phê duyệt năm 2020 cho thấy mục tiêu trong giai đoạn đầu tiên là tập trung vào phát triển du lịch. Theo đó, nhu cầu chi tiêu của du khách vào ban đêm chiếm khoảng 70% mức chi tiêu của một kỳ nghỉ, phát triển kinh tế đêm sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch, kéo dài ngày lưu trú, tăng mức chi tiêu và sự hài lòng của du khách.

Lagoona Shop Villa trên mặt tiền cung đường ven biển nối liền TP HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận. Ảnh phối cảnh: Đạt Gia

So với nhiều địa phương trong cả nước, Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đêm khi hội tụ nhiều sản phẩm du lịch, hoạt động vui chơi giải trí và mua sắm. Trong đó, khu vực Hồ Tràm - Bình Châu đang nổi lên là điểm đến về du lịch nghỉ dưỡng với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế về đêm.

Nắm bắt xu hướng đó, chủ đầu tư đã kiến tạo nên tổ hợp nghỉ dưỡng và biệt thự biển Lagoona Bình Châu, sở hữu tuyến phố mua sắm "bên rừng, ven biển", đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách, đồng thời hướng đến phát triển kinh tế vào ban đêm tại địa phương.

Hoàng Khải