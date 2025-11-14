Tuyên ngôn thời trang của những phụ nữ ủng hộ ông Trump

Tóc vàng uốn sóng to, trang điểm đậm là điểm chung của một nhóm phụ nữ ủng hộ ông Trump mà truyền thông Mỹ gọi là "phong cách MAGA".

Melissa Rein Lively, 40 tuổi, chuyên gia tư vấn chính trị, thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua chính ngoại hình của mình. Cô luôn chăm chút ngoại hình, giữ vóc dáng gọn gàng, trang phục và đầu tóc chỉnh tề.

Lively sáng lập công ty quan hệ công chúng America First lấy cảm hứng từ chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của ông Trump. Cô từng ứng tuyển vị trí phát ngôn viên Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, nhưng cuối cùng ông chọn Karoline Leavitt, người từng làm việc trong văn phòng báo chí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ.

Melissa Rein Lively tạo dáng ven hồ bơi một khách sạn ở Palm Beach, Florida, ngày 8/11. Ảnh: AFP

Leavitt, 28 tuổi, cũng có mái tóc vàng lượn sóng, luôn mang giày cao gót, kể cả trong các chuyến công tác cần di chuyển liên tục.

Họ thuộc nhóm phụ nữ giàu có, có nhiều mối quan hệ, ủng hộ đảng Cộng hòa và ông Trump, với diện mạo mà truyền thông Mỹ gọi là "phong cách MAGA" (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Họ thường mặc váy, gần như luôn để tóc dài, dễ dàng nhận ra qua phong cách trang điểm đậm với chân mày sắc nét và kỹ thuật tạo khối bằng tông sáng - tối để tôn đường nét khuôn mặt. Nhiều người lựa chọn can thiệp thẩm mỹ, từ tiêm filler, nâng mũi đến phẫu thuật tạo má đầy, môi dày.

Rein Lively cho biết cô lấy cảm hứng từ Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ và Lara Trump, con dâu của ông.

"Đây là phong cách lâu nay của tôi. Chỉ là tôi đã tìm thấy bộ tộc của mình", Lively nói. "Ngoại hình đâu chỉ là chính trị mà là tình bạn, là những mối quan hệ. Ngoại hình MAGA là tín hiệu cho người ta thấy bạn đang cùng họ ở một chiến tuyến".

Lara Trump phát biểu trong một hội nghị ở Buenos Aires, Argentina, hồi tháng 12/2024. Ảnh: AP

Phần lớn phụ nữ MAGA là tín đồ Cơ đốc giáo mộ đạo, ủng hộ các giá trị truyền thống song song với theo đuổi tham vọng cá nhân. Một trong những phụ nữ thường được nhắc đến nhiều nhất khi nói về "gương mặt MAGA" là Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, người thi hành chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump.

"Tóc nối dài, môi dày, má đầy, trang điểm đậm, mi nối, nom bà ấy như thể đang dự tiệc hóa trang", bác sĩ da liễu Daniel Belkin ở New York nhận xét.

Belkin cho rằng thật mâu thuẫn khi những người ủng hộ MAGA kịch liệt phản đối các buổi biểu diễn nam hóa trang nữ, đồng thời lên án phẫu thuật chuyển giới hay nâng ngực, tạo hình mặt cho người chuyển giới, trong khi chính họ lại dùng những phương pháp này để làm nổi bật giới tính của mình.

Juliet Williams, giáo sư chuyên ngành nghiên cứu giới tính tại Đại học California, chỉ trích phong cách trang điểm MAGA, cho rằng nó "gửi thông điệp đến phụ nữ rằng giá trị của họ phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn trong mắt đàn ông".

"Những phụ nữ này đang tự nguyện đi theo một hệ thống vốn không đứng về phía họ", bà nói.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống El Salvador tại Nhà Trắng ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Lively không đồng tình với những người phê phán "phong cách MAGA". Cô cho biết không ai có thể bắt ép mình chăm chút ngoại hình.

"Không ai ngoài chính tôi bắt tôi phải tập gym hai tiếng mỗi ngày, làm tóc 3,5 tuần một lần, làm móng, tỉa chân mày, chăm da, tiêm botox", cô nói.

Caroline Downey, 27 tuổi, tổng biên tập Conservateur, trang điện tử trực tuyến về thời trang và phong cách sống, cho rằng ngoại hình đẹp là một phần tất yếu của MAGA bởi nó thể hiện "sự tự tin, chăm sóc cơ thể, ăn mặc đẹp không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác".

Hồng Hạnh (Theo AFP, Washington Post)