Tuyển Miền nam xuất quân VGA Union Cup 2021

Sau sáu tháng tuyển chọn và ráo riết chuẩn bị, tuyển miền Nam ra mắt đội hình chính thức trong lễ xuất quân VGA Union Cup 2021 hôm 9/3.

Qua năm vòng tuyển chọn và các đợt tập huấn từ tháng 10/2020, đội miền Nam có 20 thành viên đạt trình độ điểm chấp - handicap từ 0-5 và có thể chia thành ba nhóm. Trong đó, nhóm thứ nhất gồm nhiều cái tên kỳ cựu đã qua bốn kỳ đấu Andrew Hùng Phạm, Nguyễn Ngọc Khôi, Vũ Phạm Nguyên An, Hoàng Ngọc Quý, Trần Anh Linh. Nhóm thứ hai là các tân binh Nguyễn Bá Phúc, Nguyễn Quốc Tình, Lê Bảo Lâm , Nguyễn Duy Mạnh.

Nhóm còn lại là các golfer đang chơi ổn định như Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Thống, Mai Đức Thuỷ, Đinh Viết Sinh, Lưu Xuân Lộc, Nông Trung Hiếu, Lê Đình Anh, Huỳnh Quang Đức, Dương Quốc Tuynh, Phạm Quốc Phương , Đỗ Duy Hiền.

Tuyển golf miền Nam chuẩn bị tranh tài ở VGA Union Cup giữa tháng Ba này. Ảnh: Gia Khoa

Tại Union Cup lần thứ năm, đội miền Nam, trong vai trò chủ nhà, sẽ so tài với các đại diện miền Bắc trên sân West Lakes, Long An từ 19/3 đến 21/3. Từ lần này, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) sẽ tổ chức giải theo định kỳ hai năm.

"Đội miền Nam hình thành từ sự kết hợp giữa các golfer giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và những đấu thủ trẻ. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật theo tôn chỉ ‘Miền Nam – Một niềm tin’. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hai đội sẽ mang lại nhiều trận kịch tính, giàu cảm xúc. Vì tương quan chuyên môn ngang nhau và yếu tố khó lường của thể thức đồng đội nên tôi cho rằng cơ hội chiến thắng của hai đội là 50-50", Đội trưởng miền Nam Trần Thanh Tú nói.

Các cuộc so tài lần trước đều diễn ra hàng năm, khởi sự từ 2016. Đội miền Bắc ẵm cúp hai lần đầu, lần lượt từ thế lội ngược dòng tại sân Đà Lạt và áp đảo ở FLC Sầm Sơn Golf Links. Nhưng đội Miền Nam thắng cả hai kỳ tiếp theo, trong đó sát nút tại Long Thành, rồi áp đảo ở Sky Lakes.

Thể thức tranh Union Cup tương tự Ryder Cup giữa Mỹ và châu Âu. Hai đội đấu hố đối kháng gồm đồng đội – fourball, foursome và cá nhân – single.

Trong fourball, mỗi đội gồm hai thành viên đấu với nhau qua 18 hố, mỗi người đánh bóng riêng. Điểm số tốt nhất của thành viên tại mỗi hố sẽ là điểm của đội.

Trong foursome, hai đội đấu nhau qua 18 hố. Mỗi đội gồm hai thành viên dùng chung một bóng, thay phiên nhau thực hiện cú đánh đến khi bóng vào hố. Nếu một thành viên phát bóng ở hố số lẻ, người còn lại phát bóng ở hố số chẵn.

Về phân định kết quả cả ba nội dung này, cặp hoặc cá nhân có điểm tốt hơn sẽ thắng hố và được lợi thế 1up. Trong trường hợp hoà, điểm số cân bằng (all square - AS). Bên đạt số up lớn hơn số hố còn lại trong vòng chuẩn 18 hố sẽ thắng trận. Kết quả được biểu thị bằng số up đứng trước, số hố còn lại đứng sau.

Gia Khoa