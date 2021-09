Tuyển Italy lập cùng lúc hai kỷ lục

Hạ Lithuania 5-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hôm 8/9, Italy nối dài mạch bất bại kỷ lục thế giới lên 37 trận, và lập một kỷ lục ghi bàn của riêng họ.

Italy thị uy sức mạnh bằng chiến thắng đậm trên sân nhà Mapei hôm 8/9. Trong ảnh là khoảnh khắc Kean và Jorginho chúc mừng Raspadori (áo xanh - giữa) nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 24. Ảnh: FI

*Ghi bàn: Kean 11' & 29', Utkus phản lưới 14', Raspadori 24', Di Lorenzo 54'

Khi hoà 0-0 trên sân Thuỵ Sỹ hôm 5/9, Italy đã vượt qua Brazil để lập kỷ lục thế giới về mạch bất bại của một ĐTQG, với 36 trận. Với thắng lợi 5-0 khi trở về sân nhà Mapei, tiếp Lithuania hôm qua 8/9, HLV Roberto Mancini nâng kỷ lục bất bại của họ lên thành 37 trận.

Lần gần nhất "Binh đoàn Thiên thanh" bại trận là hôm 10/9/2018, khi họ thua 0-1 trên sân Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở vòng bảng Nations League. Trong mạch 37 trận bất bại hiện có, Italy thắng 28 trận, và làm nên chiến công huy hoàng khi vô địch Euro 2021 hồi tháng 7.

Trận thắng Lithuania hôm qua cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Italy ghi được bốn bàn chỉ trong 29 phút đầu tiên.

Italia 5-0 Lithuania

Ba trong bốn bàn đều có sự góp sức quyết định của đối phương. Phút 11, tận dụng Arvydas Novikovas để mất bóng, Moise Kean - tiền đạo mới được gọi lại sau khi vắng mặt ở Euro 2021 - nhanh chân dứt điểm mở tỷ số. Ba phút sau đó, Edgaras Utkus bị tính là phản lưới nhà, khi nỗ lực cản cú cứa lòng từ mép 16m50 của của Raspadori. Tới phút 24, khi cố gắng ngăn đường chuyền của Giovanni Di Lorenzo cho Kean, Lasickas vô tình đưa bóng tới vị trí thuận lợi để Giacomo Raspadori - trung phong 21 tuổi từng ngồi dự bị trong thành phần đội tuyển vô địch Euro 2021- sút tung lưới Lithuania từ khoảng sáu mét.

Bàn thứ tư nã vào lưới Lithuania thì đến từ một pha phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ Italy, khi Federico Bernardeschi bấm bóng cho Kean bắt vô-lê đẹp mắt bằng má trong chân trái.

Sang hiệp hai, dù đá nhàn và lần lượt thay năm vị trí, Italy vẫn ghi thêm bàn thứ năm. Hậu vệ phải Di Lorenzo chủ đích tạt vào, nhưng bóng đi cao quá tầm với của các đồng đội và lượn vào lưới Lithuania thành bàn. Đây là bàn đầu tiên của cầu thủ thuộc biên chế Napoli qua 15 trận khoác áo tuyển Italy.

Đây là một chiến thắng mỹ mãn cho nhà vô địch Euro, khi các tiền đạo mà HLV Mancini thử nghiệm - Kean và Raspadori - đều toả sáng. Raspadori và Di Lorenzo đều lần đầu tiên ghi bàn trong màu áo ĐTQG.

Kean được "quy hoạch" cho một suất trên hàng công Italy thay vị trí của đàn anh đã lớn tuổi Ciro Immobile. Ảnh: Lapresse

Không những thế, Italy còn khép lại buổi tối ngọt ngào tại Mapei bằng tin vui khi đối thủ cùng bảng C Thuỵ Sĩ hoà Bắc Ireland 0-0. Nhờ kết quả này, Italy, với 14 điểm hiện có sau sáu trận, nhiều khả năng vẫn giữ ngôi đầu bảng C, dù bận đấu Tây Ban Nha ở Nations League trong tháng 10.

Thuỵ Sĩ hiện xếp nhì bảng C với 8 điểm, nhưng đang đá ít hơn Italy hai trận. Họ sẽ đá nốt hai trận còn thiếu này trong tháng 10 tới - tiếp Bắc Ireland ngày 9/10, làm khách của Lithuania ngày 12/10. Nhưng dù có thắng hai trận đó và bắt kịp nhà vô địch Euro về điểm số, Thuỵ Sĩ vẫn khó có cơ hội soán ngôi đầu do chêch lệch hiệu số bàn thắng - bại hiện tại (+3 so với +11 của Italy).

Đội hình thi đấu:

Italy: Donnarumma (Sirigu 46) - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi (Calabria 46) - Pessina, Jorginho (Castrovilli 61), Cristante - Bernardeschi (Scamacca 61), Raspadori, Kean (Berardi 73)

Lithuania: Setkus; Lasickas, Klimavicius (Tutyskinas 83), Utkus (Satkus 46), Slavickas (Barauskas 46); Dapkus (Megelaitis 46), Slivka; D Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas (Uzela 73)