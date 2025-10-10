Tuyển Iraq nhận cảnh báo về 'cái bẫy' của Indonesia

Arab SaudiCựu chuyên viên phân tích kỹ thuật đội tuyển Iraq Ali Al-Naimi lo đội nhà chủ quan, đánh giá thấp thể lực và tinh thần của Indonesia, trước lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

* Indonesia – Iraq: 2h30 chủ Nhật 12/10

Ở lượt ra quân vào rạng sáng 9/10, Indonesia thua chủ nhà Arab Saudi 2-3. Trận đấu được cho ngốn nhiều sức lực của một số trụ cột như hậu vệ Jay Idzes và Kevin Diks. Họ sẽ tiếp tục phải đấu một Iraq sung sức vào rạng sáng 12/10. Tuy nhiên, Ali Al-Naimi cho rằng ban huấn luyện tuyển Iraq phải loại suy nghĩ ấy khỏi tâm trí các cầu thủ nhà.

"HLV Graham Arnold phải nhận thức rõ rằng Indonesia rất nguy hiểm và không thể bị đánh giá thấp", chuyên gia phân tích kỹ thuật này nói với báo thể thao hàng đầu Arab Winwin. "Ông ấy cùng ban huấn luyện phải gạt bỏ suy nghĩ sắp đối đầu với một đối thủ đã mệt mỏi vì nhiều lý do".

Indonesia (áo đỏ) trải qua 90 phút chính thức và 20 phút bù trong trận thua Arab Saudi (áo trắng) 2-3 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 9/10/2025. Ảnh: SaudiNT

Theo Al-Naimi, nếu áp dụng đúng quy trình hồi phục, cầu thủ Indonesia có thể đạt thể trạng ở tỷ lệ tốt là 80-90% khi gặp Iraq. Các cầu thủ cũng được massage, ăn những thực phẩm giàu protein lành mạnh và carbohydrate. Bên cạnh đó, HLV Patrick Kluivert sẽ dựa trên nguyên tắc xoay tua, và một số cầu thủ vào sân từ ghế dự bị trước Arab Saudi có thể sẽ đá chính trước Iraq.

Một chi tiết khác là thời tiết ở Jeddah, Arab Saudi rất giống với Indonesia, với nhiệt độ và độ ẩm cao khiến các cầu thủ thích nghi khó khăn hơn và hồi phục chậm hơn một chút. "Nhìn chung, Iraq cần cảnh giác với cái bẫy của Indonesia", Al-Naimi cho hay. "Khi bạn nghĩ họ mệt mỏi, hàng công Indonesia có thể xuyên thủng hàng thủ của bạn bất cứ lúc nào".

Iraq từng thắng Indonesia 5-1 và 3-0 ở vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á. Xen giữa là trận thắng 3-1 tại vòng bảng Asian Cup 2023. Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của Indonesia có thêm nhiều cầu thủ lai và đã gắn kết hơn.

Indonesia thay HLV Shin Tae-yong bằng nhà cầm quân Hà Lan Patrick Kluivert từ tháng 1/2025, còn Iraq cũng thay cựu trợ lý tuyển Tây Ban Nha Jesus Casas bằng Graham Arnold - cựu HLV tuyển Australia - từ tháng 4. Đại diện Tây Á lần lượt thua Hàn Quốc 0-2 và thắng Jordan 1-0 để đứng thứ ba bảng B vòng loại ba, qua đó có một trong 6 vé vào vòng loại bốn.

HLV Graham Arnold (giữa) trong buổi tập của đội tuyển Iraq tại Arab Saudi vào tối 9/10. Ảnh: IFA

Ở đợt tập trung tháng 9, Iraq đã vô địch King’s Cup tại Thái Lan, sau khi thắng Hong Kong 2-1 và hạ chủ nhà 1-0. Đội tuyển dưới triều đại HLV Arnold được cho mang tinh thần tích cực, nhiệt huyết và được truyền thông, người hâm mộ ủng hộ chân thành. Điều này trái ngược so với đoạn cuối thời Casas.

Danh sách tập trung của Iraq đợt này có 28 cầu thủ, với 18 người đang thi đấu ở nước ngoài. Nổi bật có cựu tiền vệ Man United Zidane Iqbal, đang chơi cho CLB Hà Lan Utrecht, Montader Madjed (Hammarby, Thụy Điển), hậu vệ Merchas Doski (Viktoria Plzen, Cộng hòa Czech). Những cầu thủ kỳ cựu như thủ môn Jalal Hassan, trung vệ Rebin Sulaka, tiền vệ Ibrahim Bayesh, Bashar Rasan, tiền đạo Aymen Hussein cũng có tên.

HLV Graham Arnold cũng gọi bổ sung tiền đạo Mohammed Jawad đang thi đấu trong nước. Điều này được cho là do lo ngại Aymen Hussein chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Tiền đạo sinh năm 1996 là chân sút tốt nhất đội tuyển lúc này, với 32 bàn sau 89 trận.

Bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Arab Saudi 1 1 0 0 3 2 +1 3 2 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Indonesia 1 0 0 1 2 3 -1 0

Hiếu Lương