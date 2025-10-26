Tuyển Indonesia khó tuyển HLV vì CĐV

IndonesiaLĐBĐ Indonesia (PSSI) cẩn trọng trong việc tìm HLV mới thay Patrick Kluivert, vì sự cực đoan của người hâm mộ.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho biết thế giới đang soi xét Indonesia do những hành vi phân biệt đối xử và đe dọa trên mạng xã hội. Điều này xảy ra ở vòng loại World Cup 2026, khi chính các cầu thủ, HLV Indonesia, các đối thủ, trọng tài chịu công kích dữ dội trên mạng. Đây được xem là rào cản trong việc tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển Quốc gia.

"Chúng tôi vẫn chưa liên hệ với các HLV tiềm năng", Thohir nói ở họp báo tại sân Gelora Bung Karno ngày 24/10. "Ưu tiên của PSSI hiện tại là cố gắng duy trì nhận thức trong bóng đá toàn cầu rằng, Indoneisa không phải là quốc gia như những gì đang được miêu tả".

Người đứng đầu PSSI hy vọng tất cả người hâm mộ Indonesia sẽ đoàn kết và ủng hộ tích cực cho ĐTQG. Ông và liên đoàn hoan nghênh những chỉ trích, góp ý, nhưng không được vượt quá giới hạn để trở thành hành vi "bạo lực mạng".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir trả lời ở họp báo tại sân Gelora Bung Karno, Indonesia ngày 24/10/2025. Ảnh: PSSI

Ngoài làm chủ tịch PSSI, Erick Thohir còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia. Ông cho biết công việc càng trở nên bận rộn sau khi liên đoàn quyết định chấm dứt sớm hợp đồng với HLV Patrick Kluivert và các cộng sự người Hà Lan.

"Chúng tôi đang ở tình thế đáng lo ngại và không dễ thuyết phục nhiều cái tên", Thohir cho hay. "Năm tới thực sự căng thẳng, và chúng tôi phải giải quyết ngay bây giờ".

Truyền thông Indonesia nêu ra nhiều ứng viên người Hà Lan, nổi bật có Louis van Gaal, Frank de Boer, Philipp Cocu hay Erik ten Hag. Tuy nhiên, chủ tịch Erick Thohir phủ nhận toàn bộ, và cho biết đó chỉ là suy đoán từ người hâm mộ và truyền thông.

HLV Patrick Kluivert dẫn dắt Indonesia tại vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, tại Arab Saudi đầu tháng 10. Ảnh: Liputan6

PSSI đang đánh giá lại điểm mạnh và yếu của đội tuyển dưới thời HLV Shin Tae-yong và Kluivert, để tìm người kế nhiệm có thể bù đắp những thiếu sót. "Chúng ta cần một HLV có thể làm tốt hơn những người tiền nhiệm, có thành tích và cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn", chủ tịch Thohir cho biết.

Indonesia đã hết cơ hội dự World Cup 2026, sau khi dừng bước ở vòng loại bốn – khu vực châu Á, với các trận thua Arab Saudi 2-3 và Iraq 0-1. Tuy nhiên, đội chắc suất dự Asian Cup 2027, và có nhiều thời gian đá giao hữu để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Chuyên gia Bung Harpa cho biết việc bổ nhiệm HLV mới là gánh nặng với PSSI. Nhưng họ phải khôi phục lại niềm tin với người hâm mộ, đã bị xói mòn do thất bại dưới thời Kluivert.

"Việc lựa chọn HLV phù hợp cũng quan trọng, để phát huy tối đa nỗ lực và cải thiện thành tích ở Asian Cup", vị chuyên gia này nói với Bola. "ASEAN Cup 2026 là sự kiện rất quan trọng để giành chiến thắng và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ".

Trung Thu