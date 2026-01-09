Tuyên Huyên thận trọng sau khi bị lừa tình

Minh tinh Hong Kong Tuyên Huyên tiết lộ từng bị bạn trai lừa phỉnh, vì thế cảnh giác với đàn ông tiếp cận mình.

Trong talkshow trên YouTube, minh tinh 56 tuổi nói trải nghiệm tình yêu từ khi chập chững vào đời, trong đó, mối tình đầu gây tổn thương cho Tuyên Huyên. Bấy giờ, chàng trai yêu cô khi vừa chia tay bạn gái, một thời gian sau, anh quay lại với người cũ vì vẫn còn tình cảm. Lúc đó, Tuyên Huyên đau lòng vì nhận ra cô chỉ là "người thay thế tạm thời". Đến nay nhìn lại, cô cảm thấy bấy giờ cả ba còn quá trẻ, chàng trai chưa đủ trưởng thành để xử lý nhiều vấn đề.

Mối tình thứ hai của Tuyên Huyên cũng không tốt đẹp, người đàn ông đã có người yêu nhưng giấu Tuyên Huyên, biến cô thành "kẻ thứ ba". Diễn viên biết được sự thật nhờ một người bạn thời đại học. Cô nói: "Khi biết tin, tôi như bị sét đánh ngang tai, cảm thấy mình quá ngu ngốc".

Diễn viên Tuyên Huyên. Ảnh: HK01

Từ đó, Tuyên Huyên cảnh giác với đàn ông, thận trọng trước bất kỳ mối quan hệ nào. Khi có người nào đó tiếp cận, cô sẽ quan sát nhiều hơn và chủ động cắt đứt liên lạc nếu trực giác mách bảo mối quan hệ không an toàn.

Minh tinh trải qua nhiều cuộc tình khác, trong đó có mối duyên ba năm với tài tử Trương Vệ Kiện. Sau đó, cô lần lượt đính hôn với hai người làm ngoài ngành giải trí nhưng đều hủy hôn.

Bạn trai cũ của Tuyên Huyên có cả người Hoa lẫn phương Tây, tất cả cuộc tình đều không đi đến gắn kết trọn đời vì quan điểm trái ngược. Chẳng hạn, bạn trai Tây của Tuyên Huyên từng không thể hiểu vì sao người Hoa cần mua nhà cho cha mẹ. Theo cô, hạnh phúc không liên quan hẹn hò người cùng hay khác quốc tịch, mà ở việc "gặp đúng người".

Tuyên Huyên trên màn ảnh TVB Ngoại hình Tuyên Huyên qua thời gian. Video: TVB

Hiện, tiêu chuẩn tìm bạn đời của diễn viên là đôi bên tâm đầu ý hợp, có thể dốc lòng nói chuyện. Cô tin trên thế giới có người đồng điệu tâm hồn với mình, hài hước.

Trước đây, Tuyên Huyên cho rằng đôi mươi là "thời rực rỡ nhất" của phụ nữ nhưng khi qua 40, 50, Tuyên Huyên vẫn thấy vui vẻ, cuộc sống thú vị. "Tôi không lập gia đình, việc đó không tốt ư? Mỗi người có cách nhìn khác nhau. Tôi chỉ làm theo điều trái tim hướng tới, không bắt chước người khác", diễn viên nói.

Tuyên Huyên trong "Cỗ máy thời gian" bản điện ảnh. Ảnh: Mtime

Tuyên Huyên lớn lên trong gia đình giàu có, cha là doanh nhân thành công, mẹ là lãnh đạo ở một công ty hàng không. Cô tốt nghiệp Đại học Imperial College London. Năm 1991, khi về Hong Kong thực tập, Tuyên Huyên được công ty giải trí phát hiện, mời quay quảng cáo chocolate. Cơ duyên đó đưa Tuyên Huyên vào showbiz, thành diễn viên của đài TVB.

Người đẹp nổi bật màn ảnh Hong Kong thập niên 1990, 2000, đóng nhiều tác phẩm ăn khách như Thiên định kỳ duyên, Thiên địa nam nhi, Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Bước ngoặt cuộc đời, Đôi đũa lệch. Cuối năm 2025, cô ra mắt phim điện ảnh Cỗ máy thời gian, tái hợp dàn sao Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong.

Như Anh