Tuyên Huyên đóng nàng dâu đấu trí giành quyền lực

Diễn viên Hong Kong Tuyên Huyên đóng bác sĩ tài năng, đấu trí giành vị thế trong phim TVB "The Queen of Castle".

Trong tác phẩm ra mắt ngày 29/9, Tuyên Huyên vào vai Đổng Nhất Nghiên, bác sĩ nổi tiếng lĩnh vực lồng ngực, tim mạch. Sau đám cưới với Vương Tiến Đào - chủ tịch tập đoàn lớn, Nhất Nghiên nhận được tin nhắn nặc danh, nội dung chồng cô có tình nhân là Phương Hân (Trần Vỹ đóng).

Tuyên Huyên và tài tử Chung Trấn Đào đóng vợ chồng. Ảnh: HK01

Từ đó, Đổng Nhất Nghiên bước vào cuộc chiến với các thành viên gia tộc họ Vương lẫn cuộc chiến ở tập đoàn nhằm củng cố địa vị của bản thân, chống lại những âm mưu nhằm vào cô. Phim tập trung cuộc đấu trí giữa hai nữ chính Nhất Nghiên và Phương Hân (Trần Vỹ đóng).

The Queen of Castle lấy trọng tâm là sự ganh đua nội bộ trong kinh doanh của đại gia tộc. Nhất Nghiên vừa phải tập trung thể hiện chuyên môn trên bàn phẫu thuật vừa phải nghĩ cách ứng phó sự phản bội của người trong gia đình.

Tuyên Huyên, 55 tuổi, đóng cường nhân thương trường. Ảnh: HK01

Để tăng kịch tính, sự chân thực, tác phẩm ghi hình tại một số quốc gia ở châu Âu, phần lớn cảnh cấp cứu đều được quay tại bệnh viện. Phim còn có sự tham gia của Thang Trấn Nghiệp, Trần Triển Bằng, Mã Quốc Minh, Tiêu Chính Nam, Lưu Bội Nguyệt.

Nữ chính Tuyên Huyên cho biết khi mới nhận vai, cô lo lắng vì thoại nhiều đoạn liên quan kiến thức y học. Giai đoạn đóng phim, mỗi ngày cô ngủ bốn tiếng vì dành thời gian luyện đài từ, tác phong của bác sĩ.

Trần Vỹ đóng người phụ nữ bí hiểm, nhiều tham vọng. Ảnh: TVB

Tuyên Huyên lớn lên trong gia đình giàu có, cha là doanh nhân thành công, mẹ là lãnh đạo ở một công ty hàng không. Cô tốt nghiệp Đại học Imperial College London. Năm 1991, khi về Hong Kong thực tập, Tuyên Huyên được công ty giải trí phát hiện, mời quay quảng cáo chocolate. Cơ duyên đó đưa Tuyên Huyên vào showbiz, thành diễn viên của đài TVB.

Người đẹp nổi bật màn ảnh Hong Kong thập niên 1990, 2000, đóng nhiều tác phẩm ăn khách như Thiên định kỳ duyên, Thiên địa nam nhi, Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Bước ngoặt cuộc đời, Đôi đũa lệch. Diễn viên trải qua nhiều cuộc tình, từng hai lần hủy hôn, hiện độc thân.

Tuyên Huyên trên màn ảnh TVB Tuyên Huyên trên màn ảnh TVB. Video: Bilibili

Trước đây, Tuyên Huyên cho rằng đôi mươi là "thời rực rỡ nhất" của phụ nữ. Nhưng khi qua 40, 50, cô vẫn thấy vui vẻ, cuộc sống thú vị. Trên Weekend HK năm ngoái, cô nói: "Tôi không lập gia đình, việc đó không tốt ư? Mỗi người có cách nhìn khác nhau. Tôi chỉ làm theo điều trái tim hướng tới, không bắt chước người khác".

Như Anh (theo HK01)