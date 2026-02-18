Tuyên Huyên đón Tết cùng người giúp việc 103 tuổi

Minh tinh Hong Kong Tuyên Huyên tới viện dưỡng lão đón bà Anh - từng là người giúp việc của cô - đi chơi Tết.

Theo St Headline, dịp năm mới, diễn viên lái xe đón bà Anh đi chơi, đưa bà đi ăn kem, ôn lại những kỷ niệm của hai người từ hàng chục năm trước. Bà Anh năm nay sang 103 tuổi, chân yếu nhưng tinh thần minh mẫn, hào hứng chụp hình selfie.

Tuyên Huyên, 56 tuổi, bên bà Anh. Ảnh: St Headline

Dù bận rộn, Tuyên Huyên luôn dành thời gian cho bà Anh, dù bà ngừng làm việc cho gia đình cô hơn 30 năm qua. Diễn viên từng nói: "Lời cảm ơn của tôi với chị Anh không bao giờ đủ, vì sự chăm lo, tình yêu lớn lao mà chị dành cho tôi. Không biết tôi sẽ ra thế nào nếu thiếu chị".

Bà Anh chăm sóc Tuyên Huyên từ khi cô chào đời, thói quen và tính cách của diễn viên chịu ảnh hưởng từ người giúp việc. Bà hướng dẫn Tuyên Huyên là ủi quần áo, nấu ăn, chăm sóc bản thân. Theo minh tinh, những việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, bao dung của người lớn với trẻ nhỏ, cô nói: "Tôi không phải con gái của chị Anh, nhưng chị yêu thương tôi vô điều kiện".

Tuyên Huyên đưa bà Anh đến những nơi bà thích. Ảnh: St Headline

Nhờ bà Anh, Tuyên Huyên rèn được sự độc lập và tính kỷ luật. Năm 12 tuổi, cô xa gia đình, du học Anh, những điều bà Anh dạy trở nên có ích khi Tuyên Huyên sống một mình. Vì thế, diễn viên nghĩ bà Anh là người thân, người hướng dẫn của cô.

Nhờ bà, Tuyên Huyên còn học được "tri túc thường lạc" và những quan niệm sống khác, giúp cô an lạc trong nghịch cảnh. Không chỉ Tuyên Huyên, anh trai và chị dâu của cô cũng thường đến viện dưỡng lão thăm bà.

Tuyên Huyên tại sự kiện đầu tháng 2. Ảnh: St Headline

Tuyên Huyên lớn lên trong gia đình giàu có, cha là doanh nhân thành công, mẹ từng là lãnh đạo ở một công ty hàng không. Cô tốt nghiệp Đại học Imperial College London. Năm 1991, khi về Hong Kong thực tập, Tuyên Huyên được công ty giải trí phát hiện, mời quay quảng cáo chocolate. Cơ duyên đó đưa Tuyên Huyên vào showbiz, thành diễn viên của đài TVB.

Người đẹp nổi bật màn ảnh Hong Kong thập niên 1990, 2000, đóng nhiều tác phẩm ăn khách như Thiên định kỳ duyên, Thiên địa nam nhi, Hồ sơ trinh sát 4, Tầm Tần ký, Bước ngoặt cuộc đời, Đôi đũa lệch... Cuối năm ngoái, cô ra mắt Tầm Tần ký bản điện ảnh, đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong.

Tuyên Huyên trên màn ảnh TVB Ngoại hình Tuyên Huyên qua thời gian. Video: TVB

Diễn viên trải qua nhiều cuộc tình, từng hai lần hủy hôn, hiện độc thân. Tiêu chuẩn tìm bạn đời của diễn viên là đôi bên tâm đầu ý hợp, có thể dốc lòng nói chuyện. Cô tin trên thế giới có người hài hước, đồng điệu tâm hồn với mình.

Như Anh (theo St Headline)