Tuyển gấp cô gái hiền lành, yêu gia đình, trả lương bằng cả trái tim

Gửi em - người anh hy vọng sẽ có duyên gặp gỡ.

Anh sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội. Trong công việc cũng như tình cảm, anh luôn chọn sự nghiêm túc và chân thành. Với anh, một mối quan hệ đẹp không chỉ là yêu, mà còn là đồng hành, sẻ chia và cùng nhau trưởng thành.

Anh điềm đạm, coi trọng gia đình và những giá trị bền vững. Không cần quá nhiều điều hào nhoáng, anh trân trọng những khoảnh khắc bình dị: một buổi trò chuyện sâu lắng, một ánh mắt thấu hiểu hay đơn giản là một người để trở về sau một ngày dài.

Điều anh tìm kiếm không phải sự hoàn hảo, mà là cô gái trưởng thành, có công việc ổn định, sống tình cảm và biết trân trọng gia đình. Một người đủ dịu dàng để mang lại bình yên, đủ kiên nhẫn để cùng nhau vượt qua khó khăn và đủ chân thành để cùng xây dựng một mái ấm bền lâu.

Nếu em cũng mong tìm một người để yêu thương và đồng hành, không chỉ trong tình yêu mà cả trong hành trình cuộc sống, anh tin rằng một lời chào giản dị có thể mở ra một câu chuyện ý nghĩa cho cả hai.

