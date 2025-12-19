Tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bắt đầu thi công

UBND TP Hà Nội phối hợp Sun Group khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô sáng nay với tổng vốn đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn Hà Nội dài 13,55 km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng. Dự án gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120 m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Ánh Dương

Đoạn đường xây mới có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/ vành đai 3. Đoạn đầu tư mở rộng trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/ vành đai 3 dài 6,55 km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đường thuộc địa phận các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh).

Phối cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Sun Group

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/ vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe, rộng 14 m, dài 2,5 km giúp kết nối sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Cùng với đoạn qua Hà Nội, tuyến đường qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng theo phương thức PPP, chiều dài khoảng 27,766 km, tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, tốc độ 120 km mỗi giờ. Tuyến đường song hành dọc theo 2 bên gồm 4 làn xe với tốc độ tối đa 80 km mỗi giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.000 tỷ đồng.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Ánh Dương

Toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội dài 41,316 km, tổng mức đầu tư lên đến khoảng 83.000 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

"Một trục giao thông chiến lược mới được hình thành, kết nối trung tâm chính trị - hành chính của cả nước với vùng văn hóa Kinh Bắc. Hành lang dọc hai bên tuyến đường là các khu đô thị hiện đại với hệ sinh thái đồng bộ, song hành thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics thông minh, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng", đại diện Sun Group chia sẻ

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ánh Dương

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc cho biết, lễ khởi công đánh dấu bước khởi đầu của chiến lược kết nối sân bay thứ hai tại cửa ngõ Thủ đô về trung tâm, tạo động lực phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Hồng. Đơn vị cũng cam kết huy động nguồn lực, lựa chọn các giải pháp thiết kế, kỹ thuật và thi công tiên tiến, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Song Anh