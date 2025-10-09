Tuyến đường nào ở TP HCM lắp camera Al phát hiện vi phạm giao thông?

31 camera Al gắn tại các đường trung tâm thành phố hoặc điểm đen về tai nạn sẽ tự động ghi nhận lỗi giao thông truyền về trung tâm phân tích, xử phạt.

Các camera gắn tại nhiều đường có lưu lượng xe đông như Điện Biên Phủ, Trương Định, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai, Pastuer, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo (quận 1 và 3 cũ) và tại hai đường là điểm đen giao thông là Đặng Thúc Vịnh và Lê Văn Khương (quận 12 cũ).

Camera AI gắn trên giá long môn để giám sát trước vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1 cũ). Ảnh: Đình Văn

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó phòng CSGT TP HCM, cho biết vị trí lắp đặt camera đã được lựa chọn dựa trên tiêu chí khoa học, thực tiễn như nơi điểm đen tai nạn, mật độ xe đông, dễ phát sinh vi phạm để tối ưu hoá giám sát, đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu về trung tâm.

Theo trình tự vận hành, mắt camera tự động phát hiện các hành vi như không chấp hành tín hiệu đèn, đi sai làn đường, vượt tốc độ, không thắt dây an toàn, dùng điện thoại khi lái xe... Hệ thống cũng ghi nhận thông tin ngày, giờ, loại xe, biển số truyền về trung tâm xử lý đặt ở Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tại đầu hầm Thủ Thiêm.

Tại đây có đặt hàng chục màn hình, máy tính kết nối với camera. Sau đó các cán bộ chuyên trách đối chiếu, xác minh thông tin trước khi ra thông báo và quyết định xử phạt sau 8-10 ngày. Khác với camera thông thường, thiết bị tích hợp trí thông minh nhân tạo này có khả năng nhận diện số lượng lớn phương tiện cùng lúc.

Camera AI truyền hình ảnh về trung tâm hiển thị lên màn hình xe máy (bị khung đỏ) lỗi cán vạch liền tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Đình Văn

Đối với xe vi phạm, hệ thống hiển thị trên màn hình sẽ phân biệt bằng cách tạo khung màu đỏ hoặc vẽ đường hướng với từng trường hợp đi sai. Từ khi đưa vào hoạt động vào 1/9 đến nay, hệ thống này đã ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm.

Theo thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, quy trình xử lý vi phạm qua camera AI được xây dựng chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo chính xác, giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế yếu tố tác động bên ngoài.

Ngoài camera Al, Phòng CSGT TP HCM hiện có hơn 1.200 camera được bố trí khắp thành phố để giám sát giao thông, phục vụ điều hành, an ninh trật tự.

Từ ngày 24/9, tại Hà Nội cũng thí điểm camera ghi nhận lỗi giao thông. Trong nửa ngày đầu vận hành, hệ thống này đã phát hiện đến 1.452 xe vượt đèn đỏ. Mới đây, Cục CSGT đã trình Bộ Công an đề án lắp đặt hành nghìn camera Al để giám sát, phát hiện 20 vi phạm trong giao thông.

Đình Văn