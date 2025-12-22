Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế; đạt từ 27 điểm thi đại học; tốt nghiệp thủ khoa... được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương.

Lễ Tuyên dương được tổ chức tối 27/12, do Bộ Dân tộc và Tôn giáo (trước là Ủy ban Dân tộc) chủ trì tổ chức.

145 học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương thuộc 52 dân tộc, đến từ 30 tỉnh, thành. Các em có nhiều thành tích xuất sắc, như đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia, quốc tế; có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học từ 27 trở lên; tốt nghiệp thủ khoa đại học; là đại diện tiêu biểu do địa phương giới thiệu...

Ban tổ chức cho biết đây là năm có đại diện các dân tộc đông nhất (52), số em đạt giải nhiều nhất và cũng là lần đầu sinh viên tốt nghiệp thủ khoa được tuyên dương.

Ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tại buổi họp báo về lễ tuyên dương 2025. Ảnh: Ban tổ chức

Lễ tuyên dương được tổ chức lần đầu năm 2013, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của người Việt, đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần vượt khó để đạt thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Từ đó, chương trình mong muốn tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đến ước mơ.

Sau 12 kỳ tổ chức, hơn 2.000 học sinh, sinh viên đến từ 53 dân tộc được vinh danh. Nhiều người trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, sĩ quan quân đội..., có nhiều đóng góp cho quê hương.

Học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương năm 2024. Ảnh: Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thanh Hằng