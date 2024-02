Tuyển dụng hậu cần ở Mỹ tăng

MỹNhiều nhà khai thác dịch vụ hậu cần đã bổ sung thêm việc làm trong tháng 1 ở nhiều vị trí từ tài xế xe tải đến người điều hành kho hàng.

Các công ty vận tải đường bộ, kho bãi và giao bưu kiện đã bổ sung 10.700 việc làm từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS).

Ngành này tạo thêm việc làm vào thời điểm các công ty logistics đang phải đối mặt với thị trường vận tải hàng hóa đang suy thoái trong 20 tháng qua. Julia Pollak, chuyên gia tại thị trường việc làm trực tuyến ZipRecbeaner, cho biết sự gia tăng về việc làm ngành logistics trong tháng 1 cho thấy ngành này đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Nhân viên của UPS đang dỡ hàng. Ảnh: UPS

Theo báo cáo của BLS, sự tăng trưởng trong tuyển dụng ngành hậu cần diễn ra khi nền kinh tế Mỹ đã bổ sung thêm 353.000 việc làm vào tháng trước. Cụ thể, các công ty kho bãi và lưu trữ đã thêm 5.500 vị trí. Đây là lần thứ hai lĩnh vực này tăng việc làm kể từ tháng 6/2022.

Nhiều nhà khai thác kho hàng đang xem xét việc giảm bớt một số không gian lưu trữ của họ. Theo công ty dịch vụ bất động sản Savills, khoảng 156 triệu feet vuông diện tích nhà kho đã được đăng ký cho thuê lại trong quý IV/2023, cao hơn gấp đôi so với quý trước đó.

BLS cho biết thêm, các công ty chuyển phát nhanh đã tạo thêm 2.800 việc làm vào tháng 1. Trước đó, lĩnh vực này đã cắt giảm 7.500 việc làm trong năm 2023 do các công ty phải vật lộn với nhu cầu vận chuyển giảm.

United Parcel Service - công ty có trụ sở tại Atlanta có kế hoạch cắt giảm khoảng 12.000 việc làm vào năm 2024, nhắm vào nhân viên quản lý và nhân viên hợp đồng, vì họ dự đoán thị trường gói hàng nhỏ ở Mỹ sẽ tăng trưởng dưới 1% trong năm nay.

Theo BLS, lĩnh vực vận tải đường bộ đã tăng thêm 2.400 việc làm trong tháng 1, nhưng giảm 31.300 việc làm so với cùng kỳ năm ngoái do khối lượng vận chuyển hàng hóa không tăng. Chỉ số Cass Freight, đo lường các chuyến hàng vận tải đường bộ và đường sắt di chuyển ở Mỹ đã giảm 7,2% trong tháng 12/2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Satish Jindel, chủ tịch ShipMatrix, chuyên gia phân tích dữ liệu vận chuyển bưu kiện, cho biết sự gia tăng việc làm không đồng nghĩa với việc nhu cầu vận chuyển hàng hóa đã quay trở lại. Theo ông, toàn ngành đang gặp khó khăn từ khối lượng vận chuyển.

Tuệ Anh (theo WSJ)