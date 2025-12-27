Tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng hơn 1,5 tỷ đồng

Hà NộiĐội tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng sau khi hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33.

Tại Đại hội ở Thái Lan, điền kinh Việt Nam gồm 1 lãnh đội, 1 chuyên gia, 14 HLV và 50 VĐV, tranh tài ở 36 trong 47 nội dung. Đội giành 12 HC vàng, 12 HC bạc và 11 HC đồng, tương đương 13,8% số HC vàng và 12,6% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam.

Điền kinh Việt Nam có số HC vàng bằng SEA Games 2023 tại Campuchia. Ở kỳ này, đội chỉ kém chủ nhà Thái Lan một HC vàng. Các chân chạy nữ dẫn đầu với 9 HC vàng, hơn Indonesia ba chiếc. Trong khi đó, các nam VĐV bằng Indonesia và Malaysia, còn xếp sau Thái Lan (10) và Philippines (4).

Lễ tuyên dương và khen thưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra tại trụ sở Cục Thể dục Thể thao ở Hà Nội chiều 26/12/2025. Ảnh: VAF

Sau khi hoàn thành chỉ tiêu HC vàng, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) quyết định trao thưởng 1 tỷ đồng cho đội, thông qua lễ khen thưởng vào chiều qua 26/12. Ngoài ra, ba nhà tài trợ cũng thưởng riêng 534 triệu đồng.

Theo VAF, thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 có công lớn của những cựu binh như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Trung Cường. Bên cạnh đó, đội đã giới thiệu được một loạt gương mặt trẻ đạt thành tích tốt, và sẵn sàng thay thế các tiền bối ở những đấu trường quốc tế trong tương lai. Lứa kế cận này gồm Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Lê Thị Cẩm Tú (200m nữ), Nguyễn Khánh Linh (1.500m nữ), Lê Thị Tuyết (10.000m nữ), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa nữ), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước nam), Tạ Ngọc Tưởng (400m nam).

"Tôi sẽ bỏ bớt một số giải đầu năm 2026, để tập trung vào các giải của Liên đoàn, Đại hội Thể thao toàn quốc và nhất là ASIAD 20 ở Nhật Bản", Ngọc Tưởng nói. "Tôi vẫn cải thiện nhiều hơn về thể lực và sức mạnh thân trên để có thể bứt phá ở quãng cuối".

Bùi Thị Kim Anh giành HCV nhảy cao nữ tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Tại SEA Games 33, Ngọc Tưởng giành HC bạc 400m nam với 45 giây 53, kém HC vàng Joshua Atkinson (Thái Lan) 40% giây. Hai thành tích này đều phá kỷ lục Đại hội, nhưng sau không được công nhận do hệ thống tính giờ gặp lỗi và không được Liên đoàn điền kinh thế giới công nhận thông số.

Nếu duy trì được thành tích này, Ngọc Tưởng có thể cạnh tranh huy chương ở ASIAD 20. Tại Á vận hội trước ở Trung Quốc, HC vàng 400m nam là 45 giây 55, thuộc về Yousef Masrahi của Arab Saudi.

VAF rất kỳ vọng có thành tích tại ASIAD ở Nhật Bản vào tháng 9/2026, sau khi trắng tay tại Trung Quốc. Ngoài Ngọc Tưởng, một số thành tích tại SEA Games 33 của điền kinh Việt Nam ngang hoặc cao hơn ASIAD 19, gồm nhảy cao 1,86 m của Bùi Thị Kim Anh và tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ đạt 3 phút 25 giây 59. Trong khi đó, tổ chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ đạt 3 phút 15 giây 7 cũng có thể cạnh tranh HC vàng.

Hiếu Lương