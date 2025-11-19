Tuyển CH Czech bị phạt vì ngó lơ CĐV nhà

Dù thắng Gibraltar 6-0 ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026, tuyển CH Czech vẫn bị LĐBĐ nước này (FACR) trừng phạt vì không ra cảm ơn nhóm CĐV trung thành.

Ngày 19/11, FACR tuyên bố tước băng đội trưởng của Tomas Soucek - tiền vệ thuộc biên chế West Ham, và cắt toàn bộ tiền thưởng trận đấu dành cho các tuyển thủ, sau khi họ phớt lờ khán giả nhà ở Olomouc. Số tiền này sẽ được chuyển sang hỗ trợ các quỹ từ thiện, thay vì chia cho cầu thủ như thông lệ.

Krystof Danek (trái) bắt tay Dan Bent sau trận CH Czech thắng Gibraltar 6-0 ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tại Andruv Stadion, Olomouc, CH Czech ngày 17/11/2025. Ảnh: Reuters

CH Czech không còn hy vọng tranh vị trí nhất bảng với Croatia trước lượt hạ màn bảng L vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 17/11. Chiến thắng 6-0 tại Olomouc chỉ giúp họ cán đích nhì bảng và lấy vé dự play-off.

Sau trận đấu trên sân nhà, các cầu thủ CH Czech lập tức đi vào phòng thay đồ mà không tiến đến khán đài cảm ơn nhóm CĐV trung thành. Những người này đã liên tục hô vang "Chiến đấu vì Czechia" trong suốt 90 phút để thể hiện sự thất vọng trước hành trình vòng loại kém thuyết phục của đội nhà.

"Người hâm mộ hoàn toàn có quyền bày tỏ sự không hài lòng về màn trình diễn thời gian qua. Phản ứng đúng của cầu thủ phải là tiến đến cảm ơn họ, chứ không phải quay lưng", FACR thông báo.

Dù thắng đậm để khép lại chiến dịch vòng loại, CH Czech vẫn bị đánh giá thi đấu dưới phong độ. Họ từng thua Quần đảo Faroes, đội đứng thứ 127 FIFA, với tỷ số 1-2, dẫn tới việc HLV Ivan Hasek bị sa thải. Trợ lý Jaroslav Kostl thay thế tạm quyền và giúp đội thắng giao hữu đối thủ yếu San Marino 1-0 trước khi vượt qua Gibraltar.

Tomas Soucek, tiền vệ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, bị tước băng thủ quân tuyển CH Czech. Ảnh: AP

Vòng play-off World Cup khu vực châu Âu có 16 đội, gồm 12 đội nhì bảng vòng loại và 4 đội giành suất qua UEFA Nations League 2024-2025.

Những đội đã chắc suất qua cửa nhì bảng gồm: Albania, Bosnia & Herzegovina, Czech, Đan Mạch, Italy, Kosovo, Ba Lan, Ireland, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Xứ Wales.

Bốn đội đi theo đường Nations League là Romania, Thụy Điển, Bắc Ireland và Bắc Macedonia. Bốn suất từ Nations League được trao cho các đội có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng tổng của giải, với điều kiện họ chưa giành vé trực tiếp và cũng không phải nhì bảng.

Trước lễ bốc thăm ngày 20/11, các đội nhì bảng, xếp thứ bậc theo FIFA Ranking, sẽ được chia vào bốn nhóm hạt giống, còn bốn đội Nations League nằm ở nhóm cuối. Lễ bốc thăm lần lượt lấy đội từ Pot 1 đến Pot 4 để hình thành bốn nhánh đấu.

Các trận play-off diễn ra theo thể thức knock-out một lượt. Mỗi nhánh gồm hai cặp bán kết, với đội hạt giống gặp đội không hạt giống. Các đội hạt giống được đá bán kết trên sân nhà, còn sân của trận chung kết được xác định bằng bốc thăm. Bán kết diễn ra ngày 26/3, chung kết ngày 31/3/2026.

Hồng Duy (theo ESPN)