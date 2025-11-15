Tuyển Anh, Pháp giá trị gấp đôi Argentina

PhápTrong đợt tập trung tháng 11, hai đội tuyển Anh và Pháp đều đạt giá trị gấp đôi nhà đương kim vô địch World Cup.

Theo Transfermarkt ngày 14/11, Anh là đội tuyển giá trị nhất thế giới với 1,5 tỷ USD. Trong đó, đắt giá nhất là Jude Bellingham với khoảng 209 triệu USD. Tiếp theo là Bukayo Saka (163 triệu), Declan Rice (139 triệu), Phil Foden (93 triệu) và Harry Kane (87 triệu).

Tuyển Pháp xếp thứ hai về giá trị, đạt khoảng 1,48 tỷ USD. Bốn cầu thủ Pháp có giá cao nhất gồm Kylian Mbappe (209 triệu), Michael Olise (151 triệu), Hugo Ekitike (99 triệu) và William Saliba (93 triệu).

Mbappe ăn mừng trong trận Pháp thắng Ukraine 4-0 ở vòng loại World Cup hôm 13/11. Ảnh: AFP

Tây Ban Nha xếp thứ hai ở lần tập trung trước, nhưng rơi xuống thứ ba trong tháng này với 1,15 tỷ USD. Lý do chính là Lamine Yamal, cầu thủ được định giá đắt nhất thế giới với 232 triệu USD, phải trở lại Barca để điều trị chấn thương. Tây Ban Nha cũng vắng Pedri và Nico Williams.

Bốn vị trí tiếp theo thuộc về tuyển Brazil (1,06 tỷ), Hà Lan (1,01 tỷ), Italy (983 triệu) và Bồ Đào Nha (942 triệu). Vitinha và Joao Neves là hai cầu thủ đắt nhất của Bồ Đào Nha với cùng 105 triệu, còn Cristiano Ronaldo hiện tại vào khoảng 14 triệu.

Ba vị trí cuối cùng trong Top 10 thuộc về các đội tuyển Đức (932 triệu), Argentina (627 triệu) và Bỉ (549 triệu).

Giá trị của Argentina chưa bằng một nửa so với Anh hoặc Pháp - đối thủ mà họ thắng ở chung kết World Cup 2022. Tiền vệ Alexis Mac Allister có giá cao nhất trong đội hình đội bóng Nam Mỹ với 116 triệu. Lautaro Martinez xếp tiếp theo ( 99 triệu), trong khi giá trị của đội trưởng Lionel Messi là 21 triệu.

Trên bảng tổng sắp FIFA, Top 10 về mặt phong độ gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ, Italy và Đức.

Thanh Quý (theo Transfermarkt)