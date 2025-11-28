Tuyển 63 cử nhân để làm web đánh bạc

Đà NẵngCông an phát hiện một công ty tuyển 63 người tốt nghiệp đại học để vận hành, lập trình và nâng cấp các website đánh bạc trực tuyến quy mô lớn.

Ngày 28/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 19 bị can về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.

Khoảng 14h ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê kiểm tra địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê), phát hiện 63 người sử dụng máy tính có dấu hiệu phục vụ vận hành các nền tảng cá cược. Toàn bộ được đưa về trụ sở để xác minh.

Hiện trường công ty khi công an kiểm tra và phá án. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ chưa rõ lai lịch sống tại Thái Lan hoặc Campuchia thuê thành lập và điều hành cơ sở công nghệ thông tin để thực hiện các dự án công nghệ do người này cung cấp.

Duy đã tuyển nhân viên và thành lập các cơ sở để hoạt động trong các lĩnh vực lập trình, gia công các phần mềm giải trí thể thao, các tựa game, các phần mềm giao dịch tiền ảo. Năm 2022, Duy nhận Lê Công Sơn (37 tuổi, trú cùng phường) vào làm và giao Sơn quản lý dự án.

Đầu năm 2023, Duy hợp tác với một người đàn ông tên Torres (trú Campuchia) để vận hành các website cá cược. Cơ sở của Duy chịu trách nhiệm nâng cấp giao diện, tạo khuyến mãi, sự kiện, tích hợp nạp - rút tiền bằng VND và tiền ảo, cũng như bảo trì và sửa lỗi trong quá trình vận hành.

Duy thuê văn phòng, dựng mô hình công ty công nghệ để tuyển hàng loạt nhân sự, tối ưu hóa bảo mật và lập các nhóm chat từ nước ngoài nhằm tránh bị phát hiện. Nhân viên buộc dùng biệt danh, chỉ làm việc trên máy tính được cấp, không sử dụng thiết bị cá nhân.

Khi kiểm tra, công an phát hiện nhiều thư mục chứa mã lập trình phục vụ chỉnh sửa, nâng cấp các website cá cược. Lực lượng chức năng đã kiểm tra thêm bốn cơ sở cùng hệ thống, tạm giữ 60 laptop, 356 màn hình, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hai ôtô và hơn 1,27 tỷ đồng tiền mặt. Tất cả 63 nhân viên đều tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin hoặc tài chính - kế toán.

Cơ quan điều tra xác định Duy và cộng sự tổ chức mô hình công ty công nghệ, phân công nhiệm vụ từng nhóm để xây dựng, cập nhật các nền tảng đánh bạc trực tuyến, tích hợp thanh toán qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo cho đối tác tại Campuchia.

Ngọc Trường