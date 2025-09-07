Tuy em nhỏ nhắn nhưng đủ sức giữ anh thật chặt

Em được sinh ra và lớn lên trong gia đình khổ cực nên luôn cố gắng trong cuộc sống và biết trân trọng mọi thứ mình có.

Em từng kết hôn và không được hạnh phúc, nhưng không vì thế mà em suy sụp. Em vẫn cố gắng từng ngày vì còn phải chăm sóc người thân yêu bên cạnh. Em luôn đặt tình cảm gia đình lên trên và cả sức khỏe của người mình thân yêu.

Em mong muốn được kết nối với người có cùng suy nghĩ để cùng nhau vẽ ra cầu vồng của cả hai. Em không yêu cầu gì nhiều, miễn sao người đó năng động. Tính em hướng nội nhiều nên mong người đó luôn chủ động tạo ra nhưng điều mới mẻ hàng ngày.

Hy vọng sẽ được gặp và tìm hiểu cùng anh.

