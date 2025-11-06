TUTA tăng tiếp cận khách hàng tại Bắc Ninh

Chủ đầu tư TUTA ký kết với 21 đơn vị phân phối, giúp dự án Royal Mansion tăng độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng, nhà đầu tư.

Sự kiện diễn ra ngày 6/11, quy tụ nhiều doanh nghiệp môi giới. Các đối tác được lựa chọn dựa trên năng lực bán hàng, hệ thống phân phối và kinh nghiệm triển khai phân khúc cao cấp. Việc hợp tác được kỳ vọng giúp dự án tiếp cận nhanh nhóm khách hàng mục tiêu, đồng thời mở rộng hình ảnh khu đô thị.

Đại diện của TUTA và 21 đơn vị phân phối tại sự kiện ký kết. Ảnh: TUTA

Ở góc độ nhà phân phối, ông Nguyễn Thế Tiến - Tổng giám đốc Tiến Phát Land cho biết, Bắc Ninh có nhu cầu lớn với dòng sản phẩm cao cấp nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng mở rộng và nguồn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài gia tăng. Theo đó, Royal Mansion sẽ góp phần bổ sung nguồn cung, đồng thời tạo động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản địa phương.

Trao chứng nhận đại lý phân phối dự án Royal Mansion. Ảnh: TUTA

Khu đô thị Royal Mansion quy mô 9,45 ha, nằm tại trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh. Vị trí gần ngã 6 cho phép dự án kết nối nhanh với các trục đường lớn như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương - Tây Yên Tử, tuyến đường Mai Thị Vũ Trang, tuyến đường Trần Quốc Hoàn và tuyến đường quy hoạch tương lai... Cư dân cũng thuận tiện tiếp cận các tiện ích ngoại khu chỉ trong 5 phút di chuyển gồm tổ hợp đại công viên, trung tâm triển lãm và rạp hát thành phố, nhà thi đấu thể thao...

Điểm nhấn của khu đô thị là tòa khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế Marriott International, tòa tháp văn phòng, tổ hợp 171 biệt thự thương mại và 4 tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng.

Phối cảnh dự án Royal Mansion. Ảnh: TUTA

4 tòa tháp được đặt tên Cloud 1, Cloud 2, Cloud 3 và Cloud 5, lấy cảm hứng từ hình ảnh "nhà trên mây". Thiết kế hai mặt thoáng giúp các căn hộ đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn bao quát trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh. Kiến trúc mang phong cách hiện đại, kết hợp yếu tố bản địa nhằm tạo nên không gian sống vừa sang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên.

Hệ thống tiện ích nội khu gồm bể bơi vô cực trên cao, khu chăm sóc sức khỏe, clubhouse, không gian ẩm thực và vườn dạo bộ... hướng đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng trong lòng đô thị, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống tiện nghi, cân bằng giữa công việc và thư giãn.

Song Anh