TUTA đưa thương hiệu quốc tế về dự án tại Bắc Ninh

TUTA hợp tác, đưa Marriott International trở thành đơn vị quản lý vận hành khách sạn 5 sao tại khu đô thị Royal Mansion, Bắc Ninh.

Theo TUTA, việc hợp tác nhằm nâng tiêu chuẩn dịch vụ và định vị dự án theo mô hình bất động sản hàng hiệu. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh phân khúc này ngày càng thu hút giới đầu tư. Báo cáo Branded Residences 2024/2025 do Savills công bố cho thấy, bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam đang cao hơn trung bình 45% so với dự án không gắn thương hiệu.

Sự xuất hiện của thương hiệu Marriott tại Bắc Ninh cũng được kỳ vọng bổ sung năng lực vận hành chuyên nghiệp, nâng sức cạnh tranh của địa phương vốn có tốc độ đô thị hóa nhanh và thu hút lượng lớn chuyên gia nước ngoài. Royal Mansion theo đó định hướng phát triển chuẩn sống cao cấp với loạt tiện ích: bể bơi vô cực tầng cao, sân pickleball trong nhà, khu golf 3D, hệ thống nhà hàng đa phong cách, khu karaoke và e-gaming...

Royal Mansion là dự án khu đô thị cao cấp do TUTA phát triển tại Bắc Ninh. Ảnh: TUTA

Marriott International thành lập năm 1927 tại Mỹ, là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Đơn vị sở hữu hơn 30 thương hiệu và gần 9.100 cơ sở lưu trú tại 142 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu, Marriott vận hành 142 dự án và phát triển 138 dự án khác, tập trung nhiều tại các siêu đô thị.

Các sản phẩm mang thương hiệu Marriott thường gắn với giá trị di sản và có tính thẩm mỹ cao, xuất hiện tại những trung tâm xa xỉ toàn cầu như New York, Dubai hay Miami. Việc một thương hiệu quốc tế như Marriott chọn Bắc Ninh được xem là tín hiệu tích cực, góp phần nâng vị thế địa phương trên bản đồ bất động sản.

Marriott International sẽ quản lý vận hành tòa khách sạn 5 sao tại khu đô thị Royal Mansion. Ảnh: TUTA

Sự hợp tác giữa Marriott International và TUTA tại Royal Mansion được kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho thị trường, đồng thời mở rộng danh mục dự án của Marriott tại Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Song Anh