Turbine gió hai cánh độc đáo của Trung Quốc

Turbine gió hai cánh của công ty Envision Energy dễ vận chuyển và triển khai hơn, có thể thay thế thiết kế ba cánh ở khu vực xa xôi có cơ sở hạ tầng hạn chế.

Mẫu turbine gió hai cánh của Envision Energy. Ảnh: Envision Energy

Theo Interesting Engineering, công ty công nghệ sạch Envision Energy của Trung Quốc hôm 5/8 thông báo mẫu turbine hai cánh thông minh trên đất liền của họ đã hoàn thành hơn 500 ngày hoạt động ổn định, đạt tỷ lệ sẵn sàng 99,3%. Mẫu thử nghiệm này cũng ghi nhận 2.444 giờ thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc và đạt 3.048 giờ hoạt động ở công suất tối đa mỗi năm, sánh ngang với sản lượng của turbine ba cánh hoạt động tại cùng địa điểm tại vùng Nội Mông. Theo Envision Energy, đây là giải pháp thay thế khả thi cho các hệ thống ba cánh thông thường, vượt qua thành công những thách thức thiết kế cản trở mô hình hai cánh.

Dựa trên nền tảng Model X trên đất liền của Envision Energy, mẫu turbine gió mới là kết quả hơn một thập kỷ nghiên cứu và cải tiến. Nó tích hợp thiết kế module và công nghệ DFIG (máy phát cảm ứng kép) tốc độ cao với độ ổn định được tăng cường. Được xây dựng để đạt hiệu suất cao và hiệu quả toàn hệ thống, nguyên mẫu có thiết kế nhẹ, cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp phù hợp cho hàng loạt ứng dụng xanh.

Các thử nghiệm thực địa do chuyên gia tiến hành xác nhận thiết kế turbine hai cánh của Envision Energy sẵn sàng hoạt động thương mại, đạt hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Năm 2012, Trung tâm Đổi mới Toàn cầu (GIC) của Envision Energy tại Đan Mạch phát triển thành công turbine hai cánh 3,6 MW ngoài khơi mang tên Game Changer, đặt nền móng cho đột phá mới nhất. Họ dành nhiều năm để tinh chỉnh công nghệ tiên tiến đó nhằm sử dụng cho turbine hai cánh thế hệ tiếp theo, sau khi lắp đặt nguyên mẫu năm 2013.

Theo PR Newswire, nguyên mẫu trải qua nhiều tháng thử nghiệm và gần hai năm vận hành thực tế tại trung tâm kiểm nghiệm điện gió thông minh của Envision Energy. Nó cũng trải qua thử nghiệm trên giàn tải nhiều bậc tự do, cho phép các kỹ sư mô phỏng hàng chục điều kiện hoạt động độc đáo và điều chỉnh hệ thống để đạt hiệu suất và độ ổn định. Theo công ty, tất cả thông số được lên kế hoạch, thử nghiệm và xác nhận một cách có hệ thống để đảm bảo công nghệ chín muồi và sẵn sàng triển khai thương mại.

Thiết kế turbine hai cánh mang lại nhiều lợi thế thực tiễn. Với ít bộ phận hơn, trọng lượng nhẹ hơn và dễ vận chuyển hơn, turbine hai cánh có thể mang lại lợi thế về chi phí và hậu cần. Lou Yimin, phó chủ tịch cấp cao và giám đốc sản xuất của công ty Envision Energy, cho biết công nghệ này có thể mở đường cho việc áp dụng turbine gió rộng rãi hơn ở khu vực xa xôi hoặc đang phát triển có cơ sở hạ tầng hạn chế sử dụng hệ thống ba cánh cồng kềnh.

An Khang (Theo Interesting Engineering/PR Newswire)