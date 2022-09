Tupperware Việt Nam chính thức khai trương văn phòng đại diện phía Bắc

Hà NộiVăn phòng đại diện khu vực phía Bắc của Tupperware phụ trách hỗ trợ, xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường từ Đà Nẵng trở ra.

Tupperware Việt Nam chính thức khai trương văn phòng đại diện khu vực phía Bắc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đánh dấu cột mốc phát triển thị trường tại Việt Nam, sáng 20/9. Văn phòng mới đặt tại tầng 1, số 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, bao gồm khu làm việc và showroom trưng bày sản phẩm.

Đại diện Tupperware Việt Nam và khách mời cắt băng khai trương. Ảnh: Tupperware

Ngoài hỗ trợ, thúc đẩy, xây dựng chiến lược kinh doanh cho các đối tác bán lẻ, văn phòng còn phụ trách tìm kiếm, phát triển đối tác mới, nghiên cứu giải pháp điều hành phù hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Văn phòng đại diện chi nhánh phía Bắc bao gồm khu văn phòng và showroom trưng bày sản phẩm theo nhận diện mới của Tupperware Brands Global.

Doanh nghiệp kỳ vọng có thể mang đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện, tối ưu với không gian trưng bày tiện nghi, hiện đại. Hiện Tupperware Việt Nam vẫn áp dụng song song cả thiết kế mới cho những cửa hàng mở cửa lần lượt từ đầu năm 2022 và theo thiết kế cũ cho những cửa hàng mở cửa trước tháng 11/2021.

"Tupperware Việt Nam đã và đang hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam với hệ thống đối tác bán lẻ ủy quyền trải trên cả nước với dịch vụ bán hàng đa dạng, sản phẩm thiết kế thông minh mang lại giải pháp chế biến, lưu trữ thực phẩm tối ưu cho các gia đình. Việc khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội nằm trong kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ, phát triển kinh doanh chuyên nghiệp cho các đối tác, khách hàng khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, một trong những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp", chị Hoàng Minh Thúy, Trưởng văn phòng đại diện khu vực phía Bắc cho biết.

Bà Trang ĐT - Tổng giám đốc Tupperware Việt Nam và bà Hoàng Minh Thúy - Trưởng đrư diện văn phòng khu vực phía Bắc. Ảnh: Tupperware

Thương hiệu gia dụng từ Mỹ với hơn 75 năm lịch sử Tupperware hiện có mặt tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả triết lý kinh doanh, chính sách và hoạt động của Tupperware đều dựa trên cam kết về phát triển bền vững cho xã hội. Tupperware Việt Nam, trực thuộc Tupperware Brands Mỹ, đảm nhiệm phân phối các sản phẩm thuộc nhãn hiệu này tại Việt Nam.

Thương hiệu tiếp cận người dùng trong nước thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ ủy quyền trên toàn quốc. Tupperware cho biết sẽ tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ ủy quyền đi kèm quy trình tiêu chuẩn rõ ràng cho các đối tác, bao gồm: hỗ trợ nhân sự, đào tạo; thiết kế hoạt động kích hoạt kinh doanh chuẩn; chương trình quảng cáo, ưu đãi sản phẩm; tư vấn kế hoạch, lộ trình kinh doanh, góp phần đảm bảo hiệu suất tối ưu cho đối tác. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm Tupperware đến gần với người tiêu dùng Việt.

Sau 6 năm phát triển tại Việt Nam, Tupperware định vị là thương hiệu dành cho mọi gia đình với các giải pháp lưu trữ và bảo quản thực phẩm tối ưu. Tính đến tháng 8/2022, Tupperware Việt Nam có hơn 220 cửa hàng ủy quyền bán lẻ trên toàn quốc.

Khách mời tham dự khai trương văn phòng. Ảnh: Tupperware

Với giá trị sử dụng thật bằng giải pháp bảo quản thực phẩm, tối ưu được người dùng thế giới trải nghiệm và khẳng định hơn 75 năm qua. Sự khác biệt trong sản phẩm với thiết kế thông minh, tính năng kỹ thuật tối ưu được sản xuất theo tiêu chuẩn Tupperware Brands toàn cầu (There's only one Tupperware).

"Tupperware Brands nói chung và Tupperware Việt Nam nói riêng mong muốn mang đến lựa chọn tiêu dùng tốt cho người Việt Nam mỗi ngày (Choose Good Everyday - định hướng Tupperware Brands toàn cầu từ năm 2021)", đại diện doanh nghiệp chia sẻ. Tham khảo thêm thông tin về doanh nghiệp tại đây hoặc qua hotline 083 820 7015.

Nguyệt Di