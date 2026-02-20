Tượng xà thần có một không hai ở Đông Nam Á

Năm 1994, đền thờ được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nơi đây vốn là chỗ ở của gia đình thái sư, sau này được chuyển đổi thành nơi thờ Phật và thờ thái sư Lê Văn Thịnh.

Kiến trúc của đền hiện nay còn tòa nhà 3 gian 2 dĩ theo kiểu kẻ chuyền con chồng kê đấu, hình chữ Đinh, cửa gỗ bức bàn, có 18 cột gỗ. Đây là kiểu kết cấu, trang trí trong kiến trúc gỗ truyền thống Việt Nam, xếp chồng các bộ phận gỗ để đỡ mái và làm đẹp cho công trình. Mái lợp ngói ta, tường nhà xây bằng đá và gạch chỉ.