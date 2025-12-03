Tường vây cao ốc hở và mưa lớn gây hố tử thần ở trung tâm Đà Nẵng

Nước mưa tràn vào khe hở tường vây công trình Capital Square 3, cuốn cát gây rỗng móng và làm vỡ tuyến cống thoát nước dẫn đến sụt lún mặt đường Nguyễn Công Trứ.

Sở Xây dựng Đà Nẵng tối 3/12 phát thông cáo báo chí về sự cố sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải). Theo cơ quan này, dự án Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, trong đó tường vây giáp đường bị hở. Mưa lớn khiến nước cuốn theo cát chảy vào khu vực thi công, làm rỗng nền móng và khiến tuyến cống thoát nước mưa dưới lòng đường bị đứt gãy.

Nước từ đoạn cống vỡ tiếp tục xói lở đất xung quanh, dẫn đến mặt đường và hạ tầng kỹ thuật bị sụp xuống. Đây được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ra hố sâu tại hiện trường.

Hố tử thần "nuốt" chửng 2 ô tô, cạnh công trình thi công cao ốc, chiều 3/12. Ảnh: Ngọc Trường

Khoảng 14h10 cùng ngày, đoạn đường Nguyễn Công Trứ giữa hai giao lộ Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo bất ngờ sụt khoảng 15 m dài, 6 m rộng. Hai ôtô đỗ ven đường rơi xuống hố; một kỹ sư đến kiểm tra tình trạng tường vây bị thương ở chân. Tuyến cống thoát nước phía dưới cũng bị gãy.

Sau sự cố, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã khoanh vùng nguy hiểm, dựng rào chắn và triển khai biện pháp xử lý tạm thời để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng, lập phương án khắc phục và thực hiện theo quy định.

Dự án Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư. Tại họp báo ngày 2/12, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hà Nam cho biết các công trình cao tầng ven sông Hàn ngày càng nhiều, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý và điều phối hạ tầng đô thị.

Nguyên nhân chi tiết và trách nhiệm các đơn vị liên quan đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Đông