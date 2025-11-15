Tướng Ukraine: Nga sẽ sản xuất 120.000 bom lượn trong năm nay

Tướng tình báo Ukraine cho biết Nga có kế hoạch xuất xưởng 120.000 quả bom lượn trong năm 2025, trong đó 500 quả có tầm bay tới 200 km.

Thiếu tướng Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), ngày 14/11 cho biết Nga ném 200-250 bom lượn dẫn đường nhằm vào các mục tiêu ở nước này mỗi ngày, so với mức trung bình hàng ngày hồi tháng 10 là 170 quả.

Ông khẳng định Nga đã gia tăng đáng kể sản lượng bom lượn và đặt kế hoạch xuất xưởng 120.000 quả trong năm nay, gồm cả bom chế tạo mới và nâng cấp bom thông thường bằng cách lắp Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK).

Tiêm kích Su-34 thả bom lượn vào mục tiêu Ukraine trong video công bố ngày 25/9. Video: BQP Nga

Tướng Skibitsky nói Nga đã sản xuất loạt loại bom lượn mới với tầm bay đến 200 km, dự kiến xuất xưởng khoảng 500 quả trong năm nay. Moskva cũng đang nghiên cứu cải tiến để bom lượn bay xa tới 400 km, cho phép tấn công thêm nhiều mục tiêu mà không cần dùng tên lửa.

Tướng Ukraine không đưa ra bằng chứng và không tiết lộ cách tình báo Ukraine đưa ra kết luận. "Chúng tôi có thể đánh chặn bom lượn, nhưng số lượng mà Nga đang chế tạo là quá lớn. Đây là mối đe dọa buộc chúng tôi tìm cách đối phó phù hợp", ông nói.

Tướng Skibitsky còn ước tính Nga sẽ sản xuất tổng cộng 70.000 máy bay không người lái (UAV) tầm xa trong năm nay, trong đó có 30.000 phi cơ tự sát dòng Geran-2. "Nga ban đầu chỉ sản xuất được 30 UAV mỗi tháng, còn giờ họ có thể dùng đến 30 phi cơ cho một mục tiêu. Nga chắc chắn sẽ tiếp tục tập kích hạ tầng khí đốt và năng lượng của Ukraine trong mùa đông", ông cảnh báo.

Bom lượn thường có tầm bay ngắn hơn tên lửa, song dễ sản xuất hơn và có thể thả từ vị trí ở bên trong lãnh thổ Nga hoặc khu vực do Moskva kiểm soát, nằm ngoài tầm đánh chặn của phòng không Ukraine.

Giới chuyên gia cho biết loại đạn này cũng rất khó bắn hạ do được cấu tạo bằng thép dày, có khả năng tiếp cận mục tiêu với tốc độ rất nhanh và từ độ cao lớn, khác với tên lửa hành trình hay UAV. Nga gần đây cũng cải tiến bom lượn để tăng tầm bay, qua đó tập kích được mục tiêu ở rất xa tiền tuyến.

Tiêm kích Su-34 thả bom lượn UMPK trong ảnh công bố tháng 10/2024. Ảnh: BQP Nga

Không quân Nga hiện nay chủ yếu sử dụng bom UMPK để tập kích mục tiêu tại Ukraine. Đây là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao.

Nga đã trang bị UMPK cho các dòng bom có khối lượng 250-3.000 kg. Mẫu bom UMPK nguyên bản có thể đạt tầm bay 60-70 km nếu thả ở điều kiện tối ưu, trong khi phiên bản tăng tầm UMPK-PD tham chiến từ tháng 6 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 95 km.

Tình báo Ukraine cuối tháng 10 nói rằng Nga đã bắt đầu sản xuất và sử dụng bom UMPK có thể bay xa 200 km, gần gấp đôi tầm bắn của tổ hợp phòng không Patriot.

Ngoài bom gắn bộ dẫn đường UMPK, quân đội Nga còn triển khai nhiều loại bom dẫn đường chuyên biệt cho chiến dịch Ukraine, như mẫu UPAB-1500B và Đạn Lượn Đa năng Hợp nhất (UMPB) D-30SN có khả năng phóng từ tiêm kích chiến thuật và pháo phản lực hạng nặng Tornado-S.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)