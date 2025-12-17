Tưởng tính 'hướng nội' hóa mắc bệnh trầm cảm

Người đàn ông 30 tuổi mất hứng thú cuộc sống, ngại giao tiếp suốt 10 năm nhưng ngỡ do tính cách "hướng nội", bác sĩ xác định anh mắc chứng loạn khí sắc.

Ngày 15/12, bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhân được mẹ đưa đến khám vì những thay đổi tâm lý kéo dài. Suốt một thập kỷ qua, anh luôn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, thường xuyên buồn rầu vô cớ và ngày càng thu mình. Dù vẫn làm việc, lập gia đình và có hai con, người đàn ông này thú nhận không cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc hay sự hứng khởi với bất cứ điều gì. Anh dễ nản chí, hay mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn và hiếm khi thấy sảng khoái khi thức dậy.

Trao đổi với bác sĩ, bệnh nhân cho rằng những biểu hiện trên xuất phát từ tính cách hướng nội khi trưởng thành. Tuy nhiên, người mẹ khẳng định con trai vốn hoạt bát, dễ gần từ nhỏ và chỉ bắt đầu trở nên lầm lì, ít nói từ năm 2015.

Kết quả các bài kiểm tra tâm lý chỉ ra bệnh nhân mắc chứng loạn khí sắc (Dysthymia) hay còn gọi là Rối loạn trầm cảm dai dẳng. Đây là một dạng trầm cảm mạn tính, mức độ không dữ dội như trầm cảm nặng nhưng kéo dài âm ỉ nhiều năm, dần bào mòn năng lượng sống. Bác sĩ Chung hiện đã lên phác đồ điều trị kết hợp dùng thuốc và liệu pháp tâm lý cho người bệnh.

Theo chuyên gia, chứng bệnh này rất dễ bị bỏ qua vì triệu chứng mờ nhạt, không gây ra các khủng hoảng tâm lý cấp tính thôi thúc người bệnh đi khám. Bệnh nhân thường tự gán nhãn cho mình là "trầm tính", "hướng nội" và chấp nhận nỗi buồn như một phần bình thường của cuộc sống. Gia đình cũng dần quen với sự im lặng của người bệnh nên hiếm khi nghi ngờ đó là bệnh lý.

Nếu không can thiệp, loạn khí sắc sẽ làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống, triệt tiêu động lực làm việc và cản trở việc xây dựng các mối quan hệ thân mật. Nguy hiểm hơn, khi gặp các biến cố lớn như thất nghiệp hay ly hôn, người bệnh dễ rơi vào trạng thái rối loạn lo âu, trầm cảm nặng hoặc lạm dụng chất kích thích.

Bác sĩ khuyến cáo nỗi buồn kéo dài nhiều năm không bao giờ là trạng thái bình thường. Những người luôn cảm thấy buồn bã, trống rỗng hoặc mất hứng thú kéo dài cần sớm chia sẻ với người thân hoặc tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác.

