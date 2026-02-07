Tướng tình báo Nga qua cơn nguy kịch

Tướng Vladimir Alekseyev đã qua cơn nguy kịch sau khi bị một người chưa rõ danh tính bắn nhiều phát đạn tại khu chung cư ở Moskva.

"Tin tốt lành. Vladimir Alekseyev đã tỉnh lại và có thể nói chuyện. Nguy hiểm đã qua", Oleg Tsaryov, cựu lãnh đạo ly khai vùng Donbass và là người có quan hệ gần gũi với trung tướng Alekseyev, hôm nay cho hay.

Tsaryov nói rằng kẻ tấn công và đồng phạm đã bị bắt và "đang bị áp giải từ Dubai". Nhật báo Kommersant cũng đưa tin rằng hai nghi phạm sẽ sớm bị thẩm vấn và buộc tội. Giới chức Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng toàn bộ thông tin về vụ ám sát đã được báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin. Theo ông Peskov, các lãnh đạo quân đội, quan chức và chuyên gia đang gặp nguy hiểm trong thời điểm Nga tiến hành chiến dịch ở Ukraine và việc đảm bảo an toàn cho họ là trách nhiệm của các cơ quan an ninh. Điện Kremlin cũng chúc ông Alekseyev chóng bình phục.

Trung tướng Vladimir Alekseyev. Ảnh: Sputnik

Trung tướng Alekseyev được đưa vào viện sau khi bị một nghi phạm chưa rõ danh tính bắn nhiều phát súng, trong đó có ba viên trúng ngực, tại tòa chung cư trên đường Volokolamsk ở thủ đô Moskva hôm 6/2. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về sự việc, Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố đây là một vụ ám sát.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev đứng sau "cuộc tấn công khủng bố", nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Vụ ám sát xảy ra một ngày sau khi phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi, nơi cả hai phía đều tuyên bố có tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Các blogger quân sự Nga chỉ trích những sơ hở trong công tác bảo vệ và đặt câu hỏi làm thế nào một tay súng có thể đột nhập vào tòa chung cư mà không bị phát hiện.

"Đáng lẽ họ phải tăng cường bảo vệ cho giới chức quân sự cấp cao nhất", Andrey Soldatov, chuyên gia nghiên cứu về các cơ quan an ninh Nga, nêu quan điểm.

Tướng Alekseyev giữ chức Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU) từ năm 2011. Ông bị phương Tây trừng phạt do cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng và vai trò trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh năm 2018. Vụ ám sát hụt làm một công dân Anh tử vong, khiến quan hệ London và Moskva trở nên căng thẳng.

Khi trùm Wagner Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi loạn bất thành hồi tháng 6/2023, tướng Alekseyev là một trong những quan chức cấp cao được cử đến đàm phán với ông này. Tướng Alekseyev cũng từng chỉ huy các hoạt động tình báo trong thời gian Nga can thiệp vào Syria để hỗ trợ chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad.

Huyền Lê (Theo TASS, AFP)