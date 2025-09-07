Tưởng tiền đình hóa bệnh nguy hiểm

Hà NộiNgười phụ nữ 63 tuổi chóng mặt, tê bì chân tay, đi lại mất thăng bằng, tưởng tiền đình, bác sĩ phát hiện mắc hội chứng Guillain–Barré, một bệnh lý thần kinh tự miễn nguy hiểm.

Ngày 7/9, Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin bệnh nhân đã hồi phục sau 10 ngày điều trị tích cực bằng phương pháp thay huyết tương. Hiện, bà có thể đi lại, các triệu chứng yếu cơ, tê bì và nhìn mờ đều cải thiện rõ rệt.

Trước đó, bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu Nội Nhi trong tình trạng chóng mặt, tê bì chân tay và mất thăng bằng kéo dài hai ngày. Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán theo dõi hội chứng tiền đình. Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị theo phác đồ thông thường, tình trạng của bà không thuyên giảm, trong khi kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não không ghi nhận bất thường.

Ngày thứ ba, bệnh nhân tê bì tăng dần, yếu liệt không thể tự ngồi, kèm nói khó và nhìn mờ. Thăm khám kỹ hơn, các bác sĩ phát hiện thêm những dấu hiệu tổn thương thần kinh quan trọng như liệt vận nhãn, sụp mi và yếu cơ đối xứng hai bên.

Bệnh nhân được phát hiện bệnh hiếm gặp, hiện điều trị ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kết hợp thông tin bệnh nhân có triệu chứng đau mỏi người và sốt nhẹ khoảng 10 ngày trước đó, đội ngũ y tế nghĩ đến hội chứng Guillain–Barré (GBS). Các xét nghiệm chuyên sâu về dịch não tủy và điện cơ sau đó đã xác nhận chẩn đoán này. Đây là bệnh lý xảy ra khi hệ miễn dịch tự tấn công vào các dây thần kinh ngoại biên, có thể nhanh chóng gây liệt cơ và dẫn đến tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Nhờ được chẩn đoán chính xác và áp dụng sớm phác đồ thay huyết tương để loại bỏ kháng thể bất thường, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Lê Nga