Thủ tướng: Việc xử lý các vụ Vũ 'Nhôm', Út 'Trọc' được dư luận quan tâm

17h30

Ngày 3/5, Chính phủ họp phiên họp thường kỳ tháng 4/2018. Nhìn lại 1/3 chặng đường đầu tiên của năm 2018, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương; việc tổ chức thành công 4 hội nghị toàn quốc trong tháng 4 bàn triển khai các vấn đề cụ thể, từ phòng chống thiên tai, tháo gỡ khó khăn đầu tư xây dựng, logistics, đến thúc đẩy xuất khẩu.

"Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tổ chức các diễn đàn, xúc tiến thương mại đầu tư, đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp, cho nên không khí đầu tư làm ăn kinh doanh đồng đều ở khắp mọi miền", ông nói.

Phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 của Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng nhìn nhận, kinh tế-xã hội tháng 4 tiếp tục có xu hướng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 11,4%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 14%. Du lịch, dịch vụ phát triển mạnh. Lượng khách quốc tế đạt trên 5,5 triệu lượt, tăng gần 30%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 10%. Xuất khẩu 4 tháng đạt gần 74 tỷ USD, tăng khoảng 20%. Xuất siêu 3,39 tỷ USD.

Chính phủ đã xử lý quyết liệt nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm như vụ Mobifone mua cổ phần của AVG, đất đai tại Đà Nẵng, vụ Vũ “nhôm”, Út “trọc”, vụ đánh bạc trên internet… Chỉ đạo quyết liệt của Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, hành động của Chính phủ, của bộ, ngành được xã hội đánh giá cao, đồng tình.

Các cơ quan chức năng ở địa phương xử lý một số vụ việc tạo niềm tin cho nhân dân như Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án thuốc ung thư làm từ bột than tre, hay ở Đắk Nông khởi tố vụ vỏ cà phê nhuộm than pin…

Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi) hay còn gọi Vũ "nhôm" là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội "Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore. Mới đây nghi phạm này bị khởi tố thêm tội danh "Trốn thuế" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Út "trọc" là bị can Đinh Ngọc Hệ trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.