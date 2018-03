Thế giới ngày mới 5/3: Mỹ cáo buộc Nga giết dân thường ở Syria

Sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ dừng hoạt động vì lý do an ninh

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước sứ quán Mỹ tại Ankara hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: AFP.

Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đóng cửa vào ngày 5/3 do mối đe dọa về an ninh và chỉ giải quyết các trường hợp khẩn cấp. Họ không nói rõ mối đe dọa an ninh là gì. Sứ quán cũng khuyến cáo công dân Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ cẩn trọng khi thăm các điểm du lịch nổi tiếng và nơi đông người.